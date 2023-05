Ich weiß, dass der Erdmittelpunkt eine glühende Kugel aus Eisen ist, weil die Wissenschaft das sagt. Aber es fällt mir schwer, es zu akzeptieren. Das sage ich meiner Psychoanalytikerin. „Warum fällt es Ihnen schwer?“ „Es ist einfach zu fantastisch.“ „Fantastisch im Sinne von unwirklich?“ „Genau, im Sinne von unwirklich.“

Nach diesem Wortwechsel schweigen wir einige Minuten, ich auf dem Sofa, den Blick an die Decke gerichtet. Sie sitzt hinter mir und wartet darauf, so nehme ich an, dass ich erneut das Wort ergreife. Ich schließe die Augen und stelle mir die rot glühende Eisenkugel im Zentrum der Erde vor. Mir läuft ein Schauer über den Rücken und zugleich beginne ich, ungewöhnlich stark zu schwitzen. Eine Panikattacke kündigt sich an.

Schließlich schaltet sie sich ein: „Was assoziieren Sie mit der Eisenkugel im Herzen der Erde?“ „Feuer“, sage ich, „Feuer, das mich im Inneren verzehrt. Kaltes, eisiges Feuer, das meine Gedanken ergreift. Meine Gedanken brennen.“

Sind Gedanken Materie?

„Brennen sie oder verbrennen sie Sie?“ „Sie verbrennen mich, aber ich kann sie nicht kontrollieren, denn sie sind nicht aus Materie und können nicht beeinflusst werden.“ „Wenn sie keine Materie sind, was sind sie dann?“ „Ich weiß es nicht. Ich habe gerade in einem Physikbuch gelesen, dass der Unterschied zwischen einem Teilchen und einer Welle darin besteht, dass ein Teilchen Masse hat, während eine Welle eine Störung ist, die in einem Element wie Luft oder Wasser auftritt.“

„Nennen Sie mir ein Beispiel für eine Störung.“ „Musik.“ „Demnach“, stellt sie fest, „wäre der Gedanke, der keine Materie hat, auch eine Störung?“ „Genau!“, rufe ich aus. „Der Gedanke ist eine Störung. Meine Katze, die keine Gedanken hat, hat auch keine Panikattacken.“

Ich verlasse das Sprechzimmer ein wenig ruhiger, obwohl ich beim Gehen das Feuer des Erdinneren an meinen Fußsohlen spüre.