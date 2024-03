Schadensersatz für Matthias Kühn: Die teure Unbeständigkeit der Bauvorschriften auf Mallorca

Im Jahr 2008 ruinierte der balearische Ministerpräsident Francesc Antich das Bebauungsprojekt von Birdie Son Vida in Muleta, und nun muss seine Erbin an der Spitze der autonomen Verwaltung den damals florierenden und heute im Niedergang befindlichen Firmenchef Matthias Kühn mit 96 Millionen Euro bedenken. Denn der Oberste Gerichtshof hat festgestellt, dass eine erneute Umwidmung von Muleta in Bauland unmöglich ist.

Mehr zum Thema Urteil rechtskräftig: Balearen-Regierung muss 96 Millionen Euro an Firma von Matthias Kühn auf Mallorca zahlen