Diagnose Burn-out: Mallorca ist kein Allheilmittel

Zur Erholung vom Burn-out nach Mallorca kommen – all jenen, die sich nicht tiefer mit dem Thema beschäftigt haben, dürfte das einleuchtend erscheinen. Du hast zu viel Stress? Dann geh auf die Urlaubsinsel! Dabei geht es natürlich um etwas viel Komplexeres. Burn-out ist nicht einfach nur Stress, und ein bisschen Erholung am Mittelmeerstrand bei der Diagnose kein Allheilmittel. Die eigenen Probleme reisen ja bekanntlich mit – erst recht bei Menschen, die sich vollkommen ausgebrannt fühlen. Vielmehr bedarf es Experten, die sich der Patienten annehmen, die die Probleme auf psychischer und körperlicher Ebene ernst nehmen, begreifen und strukturiert anpacken. Dann ist es zweitrangig, wo die Rehabilitation stattfindet. Mallorca ist kein Allheilmittel für Ausgebrannte, im besten Fall aber eine schützende Oase.

Neben guter Betreuung zählt vor allem auch die eigene Einstellung – bei der Prävention genauso wie bei Heilung. Alle, die länger auf Mallorca leben, die ihren Alltag hier verbringen, arbeiten, ihren Lebensunterhalt bestreiten und Kinder großziehen, wissen, dass man auch im vermeintlichen Paradies nicht automatisch vor anhaltendem psychischen Stress und dem gefährlichen Hamsterrad gefeit ist. Letztlich ist auch hier Achtsamkeit gefragt: Wundervolle mediterrane Natur wirkt nur dann wohltuend, wenn man sie auch nach Jahren auf der Insel noch wahrnimmt.

Egal ob auf Mallorca oder in Deutschland: Scham ist beim Thema Burn-out nirgendwo angebracht. Es kann jeden treffen, überall. Je offener eine Gesellschaft damit umgeht, desto besser.

Venir a Mallorca para recuperarse del síndrome de burnout puede parecer obvio para cualquiera que no haya estudiado el tema en profundidad. ¿Tienes demasiado estrés? Entonces, ¡ve a una isla vacacional! Por supuesto, es mucho más complejo. El burnout no es solo estrés, y un poco de relax en una playa mediterránea no es la solución. Es bien sabido que te llevas tus problemas en la mochila –sucede sobre todo las personas completamente quemadas–, y es mucho más importante contar con expertos que se tomen en serio al paciente, comprendan los problemas a nivel psicológico y físico y los aborden de forma estructurada. En última instancia, es secundario dónde hacer la rehabilitación. Mallorca no es una panacea para los quemados, pero en el mejor de los casos es un oasis protector.

Además de una buena atención, lo que cuenta es la actitud del afectado, tanto en lo que a la prevención como a la curación se refiere. Cualquiera que viva la cotidianeidad aquí, trabaje, se gane la vida y críe a sus hijos, sabe que incluso en este supuesto paraíso, uno no es inmune al persistente estrés mental y a la peligrosa rueda del hámster. En última instancia, también aquí se requiere mindfulness. La maravillosa naturaleza mediterránea solo tiene un efecto beneficioso si uno sigue siendo consciente de ella, incluso después de años en la isla.

Ya sea en Mallorca o en Alemania, no hay lugar para la vergüenza por el burnout. Puede afectar a cualquiera, en cualquier lugar. Cuanto más abiertamente lo afronte una sociedad, mejor.

