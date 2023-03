Boom der Privatjets auf Mallorca: Jetzt gibt es schon Parkprobleme auf dem Flughafen

Im April beginnt die Tourismussaison auf Mallorca, nicht nur für die Otto-Normal-Bürger, sondern auch für die Schönen und Reichen, die im Privatjet die Insel ansteuern. Wobei seit der Corona-Pandemie es kaum einen Monat ohne die Luxusflieger auf den Inseln gibt. Knapp 34.000 Flüge führten die Jets 2022 auf den Balearen durch. Im Vergleih zu 2019 ist das ein Anstieg um 32 Prozent.

Die MZ hatte bereits vor zwei Monaten einen Report dem Problem gewidmet. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Vielzahl an Flugzeugen zu Parkproblemen auf dem Flughafen führt.

Besonders betroffen ist der Airport auf Ibiza. Da Mallorcas Nachbarinsel ein beliebtes Reiseziel für die Privatjet-Besitzer im Sommer ist, reicht der Platz auf dem Rollfeld nicht aus, um alle Flieger zu parken. Manche müssen daher extra die Insel wechseln und nach Mallorca fliegen, nur um abgestellt werden zu können.

So langsam nimmt die Debatte über höhere Steuern in der Luftfahrt und über ein mögliches Verbot von Privatfliegern in Spanien und auf den Balearen Fahrt auf. /rp