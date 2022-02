Die deutsche Discounter-Kette Lidl eröffnet am Donnerstag in Inca eine weitere Filiale auf Mallorca. Es handelt sich bereits um den zweiten Lidl-Markt in der drittgrößten Stadt der Insel, nach Palma und Manacor. Die Filiale befindet sich am südlichen Stadtrand, in der Avinguda Jaume II, 94, gleich neben dem Konkurrenten Mercadona. Offizielle Eröffnung ist am Mittwochnachmittag. Eingekauft werden kann dann dort ab Donnerstag.

Auch in Palma steht in den kommenden Tagen eine Lidl-Neueröffnung an. Die neue Filiale im Stadtentwicklungsgebiet Nou Llevant, an der Ecke der Avinguda Mèxic und dem Carrer Puerto Rico, ist dem Anschein nach schon betriebsbereit, zuletzt standen nur noch Arbeiten im Außenbereich an. In dem ehemaligen Gewerbegebiet werden gerade etliche luxuriöse Wohnanlagen fertiggestellt. In einer davon ist die neue Filiale untergebracht.

Insgesamt betreibt die Kette dann 24 Märkte auf der Insel. Bei Mitbewerber Aldi sind es 10. 2021 hatte Lidl zwei Märkte in Peguera und Can Picafort in Betrieb genommen. Der Discounter hat auf den Balearen über 1.100 Mitarbeiter. /ck