Die Policía Nacional hat am Montag (21.2.) einen 60-jährigen Deutschen auf Mallorca festgenommen, der in seiner Heimat wegen Betrugs gesucht wurde. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der MZ.

Dem Mann wird Steuerhinterziehung, Betrug und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Es handelt sich um eine Summe in Höhe von 270.000 Euro. Einzelheiten sind nicht bekannt, nur dass sich die Vergehen im Zeitraum von Juni 2019 bis November 2020 ereignet haben sollen.

Die deutschen Behörden haben den Fall an die spanischen Kollegen abgegeben, die den Mann aus Nordrhein-Westfalen in seiner Wohnung in Arenal festnahmen. Dort lebte der 60-Jährige bereits seit anderthalb Jahren.

Per Videoschalte wurde der Festgenommene dem Gericht Audiencia Nacional in Madrid vorgeführt. Der Richter ließ den Mann bis zu seiner Auslieferung nach Deutschland ins Gefängnis von Palma de Mallorca bringen. /rp