Die Feuerwehr von Mallorca hat am Montag (28.3.) in Llucmajor eine Leiche eines Mannes geborgen, die von Bienen umschwärmt war. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag auf einer Finca am Camí d'es Palmer. Anwohner riefen die Rettungsdienste an, weil der Mann bewusstlos auf dem Boden lag.

Ein Krankenwagen und eine Streife der Guardia Civil begaben sich zum Ort des Geschehens. Vor Ort stellten sie den Tod des Mannes fest, konnten den leblosen Körper aber nicht bergen, weil ein Schwarm Bienen um ihn herumschwirrte. Letztlich baten sie deshalb die Feuerwehr um Hilfe, die - gekleidet in Imkeranzügen - die Leiche an einen sicheren Ort bringen konnte. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Opfer eines natürlichen Todes gestorben ist. /ht