Die dunkle Seite der Volksfeste: In Sóller wurde zum ersten Mal nach Corona beim traditionellen Spektakel Es Firó wieder ausgelassen gefeiert. Doch es kehrten auch Alkoholexzesse und die damit verbundenen sexuellen Belästigungen zurück. Am Montag (9.5.) nahmen Ortspolizei und Guardia Civil einen Mann fest, der als türkischer Pirat verkleidet eine als Bäuerin gekleidete Frau begrapscht hatte.

Der Betrunkene wurde bei der Festnahme aggressiv, weswegen er wegen einer geschlechtsspezifischen Gewalttat und wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten festgenommen wurde.

Mallorca: Entrüstung über die Belästigung einer Journalistin

Gleichzeitig sorgt ein Video für Entrüstung, bei dem eine Journalistin des lokalen Fernsehsenders IB3 während einer Live-Übertragung von einem vorbeikommenden Mann festgehalten und geküsst wird. Der Fernsehsender schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, dass einige ihrer Mitarbeiterinnen während des Volksfestes von Männern belästigt wurden. "Öffentliche Stellen sollten dafür sorgen, dass wir unsere Arbeit ohne Angst machen können", heißt es.

Condemnem els abusos masclistes que han patit en les darreres hores algunes treballadores d'informatius i de programes al Firó de Sóller. L'ens públic hauria de garantir que puguem desenvolupar la nostra feina sense por.@SPIBviu pic.twitter.com/HUcYpTLoOo — Comitè infos IB3 (@ComiteinfosIB3) 10 de mayo de 2022

Die Journalistin Jero Mut selbst äußerte sich ebenfalls und beschwerte sich darüber, dass es nicht der einzige Angriff gewesen sei, den sie an diesem Tag durchstehen musste. "Es gab mehr solche Fälle außerhalb der Live-Übertragung." Dazu Journalistin zu sein, komme erschwerend hinzu, Frau zu sein.

És intolerable que les dones hàgim de fer feina així. És intolerable que les dones hàgim de viure així



En festes o sense, en espais públics o privats, allà on sigui, entre totes i tots hem d'acabar amb les agressions masclistes



Tot el meu suport a la periodista de @CincDiesIB3 https://t.co/bhAfq2lQvD — Francina Armengol (@F_Armengol) 10 de mayo de 2022

Aus der Balearenregierung kamen schnell Reaktionen. So schrieb Ministerpräsidentin Francina Armengol auf Twitter: "Es darf nicht toleriert werden, das wir Frauen so arbeiten müssen. Es darf nicht toleriert werden, dass wir Frauen so leben müssen. Ob Volksfest oder nicht, im öffentlichen oder im privaten Raum, müssen wir alle zusammen diese sexistischen Angriffe beenden."

Es Firó in Sóller: Weiterer Mann greift Polizisten an

Die Ministerin für Gleichberechtigung Mercedes Garrido sprach der Journalistin ebenfalls ihre Unterstützung aus. "Man kann eine solche Belästigung nicht zulassen oder rechtfertigen. Wir dürfen nicht aufhören, bis Volksfeste und alle Räume sicher für Frauen sind", twitterte sie.

Ein weiterer Mann wurde übrigens laut Sicherheitskräften am Montag in Sóller festgenommen, weil er einen Beamten der Ortspolizei angegriffen hatte. Ihm wird Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.