Der Streit zwischen den Anwohnern von Santa Catalina und dem Rathaus von Palma de Mallorca geht in die nächste Runde. Nun sind es aber nicht die Bürger, die sich beschweren, sondern der Bürgermeister. "Die Leute in Santa Catalina regen sich doch heutzutage schon auf, wenn eine andere Person einfach nur über die Straße geht. Die Pandemie ist vorbei. Die Leute haben ihre Rechte. Spaziergehen ist keine Straftat", sagte José Hila am Donnerstag (12.5.).

Beinahe täglich fordert der Anwohnerverband von Santa Catalina neue und härtere Maßnahmen gegen Trinkgelage, Party und ziviles Ungehorsam in den Straßen. "Die zusätzliche Maßnahme ist, dass wir das Polizeiaufgebot für den Sommer bereits erhöht haben", rechtfertigte sich nun Hila. Erstmals Sondereinheit in Santa Catalina "Wir haben keine anderen Möglichkeiten", führt Hila weiter aus. "Wir können keine zusätzlichen Leute schicken. Alle Polizisten sind schon im Einsatz. Den Aufwand, den das Rathaus betreibt, müssen die Bürger auch mal anerkennen. Es ist das erste Jahr, dass die Polizei verstärkt in Santa Catalina patrouilliert." Der Bürgermeister wiederholte auch seine Forderung nach Geduld. "Wir müssen die Polizei arbeiten lassen. Mit dem Lauf der Zeit werden die Probleme im Viertel nachlassen. Das dauert aber und geschieht nicht schlagartig am ersten Tag." Anwohner klagen über faule Polizisten Den Anwohnern ist die bloße Präsenz der Beamten nicht genug. "Wenn die Polizisten ihren Hintern nicht aus dem Auto bewegen, nützen sie nichts und sind nur eine Benzinverschwendung", schrieb der Anwohnerverband. Einige Bewohner Santa Catalinas haben sich daher am Mittwoch (11.5.) zu einer Art Bürgerstreife zusammengeschlossen, sind durch die Straßen gezogen und haben Fehlverhalten notiert und diese dann im Verbund bei der Polizeiwache angezeigt. Laut Ansicht der Anwohner hatten acht Bars sich nicht an die Regeln gehalten und in zehn Straßen war die Party ausgeufert. Den ganzen Streit hatte im Prinzip ein Video entfacht, das zwei Personen beim Sex auf öffentlicher Straße zeigt. /rp