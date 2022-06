Die zwei der Vergewaltigung auf Mallorca beschuldigten Deutschen sind wieder frei. Wie das deutsche Konsulat in Palma der MZ am Dienstag (28.6.) bestätigte, wurden der 18- und der 17-Jährige inzwischen aus der Untersuchungshaft sowie der Jugendstrafanstalt entlassen. Bis es zu einem Prozess kommt, kann es noch Monate dauern.

Opfer und Täter kannten sich

Den Deutschen wird vorgeworfen, eine 18-jährige deutsche Urlauberin in Cala Ratjada vergewaltigt zu haben. Die Polizei nahm die beiden Männer am 21.6. fest. Wie die Guardia Civil mitteilte, kannte die 18-Jährige einen der beiden jungen Männer bereits. Den Abend verbrachte die Touristin in einer größeren Runde, auch die beiden mutmaßlichen Täter waren dabei.

Später ging sie mit den beiden jungen Männern auf ihr Zimmer. Dort habe der 18-Jährige sie in den frühen Morgenstunden vergewaltigt.

Rückreise nach Deutschland möglich

Während der 18-Jährige in Untersuchungshaft kam, brachte die Polizei den 17-Jährigen in die Jugendstrafanstalt Es Pinaret. "Gegen meinen Mandanten wurden keine Auflagen verhängt. Er kann auch zurück nach Deutschland fliegen, wenn er möchte", zitiert das "Mallorca Magazin" die Strafverteidigerin Maria Barbancho Saborit, die von der Unschuld ihres Klienten überzeugt ist. Sie betreut den 18-Jährigen.

Anders als im Fall Karazor

Die Beweislage in dem Fall scheint anders als im Fall Atakan Karazor zu sein. Auch dem 25-jährigen Spieler des VfB Stuttgart wird vorgeworfen, mit einem Freund eine 18-Jährige auf Ibiza vergewaltigt zu haben. Anders als die Deutschen verbringt der Fußballprofi die Untersuchungshaft im Gefängnis auf Ibiza und hat keine Möglichkeit, auf Kaution freizukommen. Den Trainingsstart des Bundesligisten hat der Mittelfeldspieler so schon verpasst. Fraglich ist, inwieweit der Spieler in dieser Saison noch auflaufen werden kann. /rp