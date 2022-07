Die Guardia Civil hat am Mittwoch (20.7.) insgesamt 50 Migranten aufgegriffen, die auf vier verschiedenen Booten die Küsten von Mallorca und Cabrera erreicht hatten.

Gegen 8.20 Uhr morgens fingen die Beamten in der Gegend des Hafens von Cala Figuera in der Gemeinde Santanyí 14 Migranten an Land ab, die offenbar bei guter Gesundheit waren. Sie waren wohl mit einem Boot angekommen, das allerdings nicht mehr auffindbar war.

Patrouillen der Guardia Civil griffen gegen 11 Uhr weitere drei Personen in Cala Pi auf. Fast zur selben Zeit, um 11.05 Uhr, holten die Seenotrettung und die Guardia Civil 18 Menschen, die sich auf einem Boot südlich von Cabrera befanden, aus dem Wasser und brachten sie zum Hafen von Palma de Mallorca.

Weiteres Boot südlich von Cabrera

Zuletzt wurden mittags gegen 12.35 Uhr weitere 15 Migranten abgefangen, die ebenfalls auf einem Boot südlich von Cabrera aufgefunden worden waren. Zuvor waren sie auf dem SIVE-System zur Überwachung und Kontrolle der Seegrenze aufgetaucht.

Die 50 Geflüchteten waren allesamt wohl in gutem Gesundheitszustand. Seit Beginn des Jahren kamen 45 Migrantenboote mit 612 Passagieren an Bord an den Küsten der Balearen an. /bro