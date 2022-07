Mallorca stehen zwei der heißesten Tage des Jahres bevor. "Am Sonntag und Montag erreichen warme Luftmassen die Insel. Wir könnten erstmals dieses Jahr die 40-Grad-Marke knacken", sagt der MZ-Wetterexperte Duncan Wingen. In der neuen Woche könnten die Temperaturen leicht sinken. "Ein wirkliches Ende der Hitzewelle kann ich derzeit aber nicht absehen."

Wie vorhergesagt hat Mallorca am Freitag (21.7.) Temperaturen um die 38 Grad in der Inselmitte erreicht - und somit den zehnten Tag der Hitzewelle hinter sich. Addiert man Samstag, Sonntag und Montag hinzu, wenn es noch heißer werden soll, sind es schon 13 Tage. Der bisherige Rekord der längsten Hitzewelle auf Mallorca lag seit Beginn der Aufzeichnung der Wetterdaten bei sechs Tagen in Serie.

Achtung, Waldbrandgefahr!

Offiziell hat der spanische Wetterdienst Aeme die Warnstufe Gelb ausgegeben, für den Norden und Nordosten von Mallorca sogar die Warnstufe Orange. Da es seit einer halben Ewigkeit nicht geregnet hat, gilt weiter eine extreme Waldbrandgefahr:

Während man tagsüber im Meer Abkühlung suchen kann - Wassertemperatur Playa de Muro 29 Grad - sind die hohen Temperaturen in der Nacht besonders nervig. Weniger als 20 Grad - falls überhaupt - werden es nicht, teilweise wurden in der Nacht auf Samstag (23.7.) sogar mitten in der Nacht noch 25 Grad gemessen.

Es wird noch heißer

Schon am Samstag kommt der nächste Hitzeschub. Bis Montag liegen die Höchsttemperturen laut Aemet dann bei 40 Grad. "Die Hitzewelle wird vorraussichtlich am Sonntag und Montag ihren Höhepunkt erreichen", twittern die Wetterexperten. Am Dienstag (26.7.) kommt es zwar im Norden und der Inselmitte zu niedrigeren Temperaturen, was der offiziellen Bezeichnung als Hitzewelle ein Ende setzen könnte, aber im Süden steigen sie. Da nach derzeitiger Prognose (bei mehr als drei Tagen gilt die Vorhersage als ungenau) am Mittwoch schon wieder 37 Grad in der Inselmitte erwartet werden, könnte die neue Hitzewelle starten. Falls die alte überhaupt unterbrochen wird. Auch scheint die Sonne voraussichtlich ununterbrochen, Wolken oder gar Niederschläge sind nicht in Sicht. "In Palma erwarten wir bis Ende des Monats 34 bis 36 Grad", so die Aemet-Ankündigung weiter.