Ein Beamter der Policía Nacional auf Mallorca hat am Sonntag (28.8.) einer spanischen Seniorin bei Sa Ràpita (Campos) das Leben gerettet. Der Polizist war zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst und badete selbst im Meer, als er gegen 13 Uhr eine Frau in heller Aufregung bemerkte. Daraufhin schwamm er in ihre Richtung und stieß ganz in der Nähe auf die 80-jährige Frau, die mit dem Gesicht nach unten bewusstlos im Wasser trieb.

Als er die Frau umdrehte, stellte er fest, dass ihr Gesicht lila verfärbt war, sie weder atmete noch einen Puls hatte. Der Beamte schwamm sofort mit ihr zum Strand, wo er den Rettungsschwimmer, der sich in 100 Metern Entfernung befand, und die Anwesenden um Hilfe bat, um die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Er selbst war durch die Anstrengung und das Gewicht der Rentnerin erschöpft. Leichte Atmung nach 20 Minuten Wiederbelebung Am Strand waren auch eine Krankenschwester und ein Arzt zugegen, die gemeinsam mit einem kardiorespiratorischen Wiederbelebungsmanöver begannen. Nach 20 Minuten fing die Frau an, wieder leicht zu atmen. Im Anschluss trafen der Krankenwagen und die Ortspolizei ein und brachten die Seniorin ins Krankenhaus. Wie die Nationalpolizei auf Nachfrage der MZ mitteilte, befindet sie sich aktuell immer noch dort, aber sie schwebt nicht mehr in Gefahr. /bro