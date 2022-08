Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Geländewagen sind am Sonntagnachmittag (28.8.) im Osten Mallorcas vier Deutsche verletzt worden, zwei davon schwer. Wie der Rettungsdienst Samu 061 mitteilte, geschah der Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Straße zwischen Son Carrió und s'Illot, in der Nähe von Manacor. Auf dem Kilometer 12 der Straße Ma-4021 prallten die zwei Wagen zusammen.

Unfall auf Mallorca: Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren

In dem einen Geländewagen fuhr ein deutsches Paar mit seinen Kindern im Alter von zehn und 13 Jahren. Der Mann blieb unverletzt, seine Frau und die Kinder dagegen trugen verschiedene Verletzungen davon. In dem zweiten Auto saß ein 60-jähriger Deutscher, der sich bei dem Zusammenprall an der Nase verletzte.

Alle vier Verletzten wurden von Rettungskräften behandelt, die mit Krankenwägen an den Unfallort kamen, und dann ins Krankenhaus Manacor gebracht. Zwei der Betroffenen sollen schwer verletzt sein. /mwp