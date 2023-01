Tödlicher Arbeitsunfall im Gewerbegebiet von Marratxí vor den Toren von Palma de Mallorca: Am Mittwochabend (11.1.) gegen 19.15 Uhr hat sich ein 38-jähriger Arbeiter einen Stromschlag zugezogen und ist dabei ums Leben gekommen. Der Mann war gemeinsam mit Kollegen auf dem Dach der Firma Tonfer im Carrer Siurells zugange. Dort führten die Männer in der Dunkelheit Arbeiten aus. Um besser sehen zu können, versuchten die Männer, einen Scheinwerfer anzuschließen.

Wie es genau zu dem Unglück dabei kommen konnte, muss jetzt die Guardia Civil ermitteln. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" schreibt, sieht es allerdings danach aus, dass das Opfer mit der einen Hand den Strahler berührte und mit der anderen Hand in einem nassen Behälter herumstocherte. Die elektrische Spannung ist dabei wohl an der einen Hand in den Körper eingetreten und an der anderen Hand wieder ausgetreten.

Zweiter Toter durch Stromschlag im Jahr 2023

Als die Kollegen des 38-Jährigen das Unglück bemerkten, trennten sie ihn sofort von der Spannung und riefen die Rettungskräfte. Die Ortspolizei von Marratxí war aufgrund der räumlichen Nähe der Wache zum Unfallort nach wenigen Minuten zur Stelle, die Beamten begannen mit Wiederbelebungsversuchen. Auch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes versuchten, rund eine Stunde lang den Mann zu reanimieren. Doch die Bemühungen blieben erfolglos, der Mann starb.

Erst am Dienstag (3.1.) war in Palmas ländlichem Stadtteil Es Pil·larí ein 60-jähriger Mann bei einem Stromschlag ums Leben gekommen. Der Mann hatte gegen Mittag einen Hochspannungsmast berührt, der sich auf seiner Finca befindet. Durch den Stromschlag wurde er zurückgeschleudert und fiel in eine Zisterne, wo man wenig später den leblosen Körper fand.

Und im September 2022 war ein 36-jähriger Bauarbeiter bei einem Stromschlag auf einer Baustelle in Palmas Villenviertel Bendinat gestorben. Nach einem im Juli 2022 von der Gewerkschaft UGT vorgestellten Bericht gibt es nirgends in Spanien so viele Arbeitsunfälle wie auf den Balearen. Demnach kam es 2021 auf den Inseln im Durchschnitt zu 3.785,6 Arbeitsunfällen mit Krankschreibung oder Todesfall auf 100.000 Arbeitnehmer. /jk