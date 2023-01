Und der Winter kommt doch noch. Nach einem milden Wochenstart, wird es in den kommenden Tagen auf Mallorca stürmisch, regnerisch und kalt. Am Montag (16.1.) ist mit Sonnenschein auf der ganzen Insel und Höchsttemperaturen von 17 Grad im Norden bei Pollença und Sa Pobla noch wenig vom nahenden Wintereinbruch zu spüren. Den Teufelstänzen und Lagerfeuern am Vorabend zu Sant Antoni im Norden und Osten der Insel steht damit nichts im Weg.

Wobei Achtung: Nachts kühlt es dann doch ab, die Tiefstwerte liegen dann bei etwa acht Grad. Zum Feiern also warm anziehen oder nah ans Lagerfeuer stellen. An der Küste ist es am Montag bereits stürmisch: Der spanische Wetterdienst Aemet hat Warnstufe Gelb wegen starken Winds und hohen Wellen ausgerufen.

Warnstufe Orange an den Küsten am Dienstag

Auch der Dienstag bleibt warm. Son Servera und Pollença erwarten Höchsttemperaturen von 20 Grad, auf der restlichen Insel ist es mit 18 und 19 Grad ebenso frühlingshaft. Gegen Abend kommt dann aber der Wetterumschwung. Während es morgens noch sonnig ist, ziehen nachmittags Wolken auf. Auf der gesamten Insel ist Regen angesagt, in Palma, Santa Maria del Camí und Sòller soll es sogar gewittern. Aemet erhöht am Dienstag an der gesamten Küste Mallorcas die Warnstufe auf Orange wegen starken Winds mit 60 und teils sogar 90 Kilometern pro Stunde und Wellen von bis zu sechs Metern.

Am Mittwoch geht es mit Regen auf der gesamten Insel und Gewittern im Südwesten weiter. Die Temperaturen sinken gleichzeitig. Während tagsüber in Palma noch 15 Grad erreicht werden, sind nachts Tiefsttemperaturen von bis zu drei Grad in Sóller, Pollença und Porreres angesagt.

Wetter auf Mallorca: Regen zu Sant Sebastià in Palma

Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen liegen auf der Insel zwischen 12 und 14 Grad. Am Himmel wechseln sich Wolken, Sonne und Regen ab. Die Konzerte am Vorabend von Sant Sebastià in Palma müssen also mal wieder mit Regenjacke besucht werden. In der Vergangenheit regnete es häufig genau an diesem Abend. Auch zu Sant Sebastià selbst am Freitag ist noch Regen mit Temperaturen von zwei bis 14 Grad angesagt. Zum Wochenende hin wird es dann aber wieder sonnig.