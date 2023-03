Nachdem vor zwei Wochen noch tiefster Winter mit Schnee und Sturm herrschte und am Wochenende ein kurzer Sommer über Mallorca eingekehrt ist, wird es in dieser Woche richtig frühlingshaft. Am Montag (13.3.) ist es auf der gesamten Insel sonnig, wobei Wolken in der Höhe für etwas diesiges Licht sorgen. Am wärmsten wird es im Norden mit bis zu 25 Grad in Pollença und bis zu 24 Grad in Sa Pobla. In den anderen Gemeinden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 20 und 22 Grad. Nur Andratx schafft es ganz knapp nicht, die 20-Grad-Marke zu knacken.

Am Dienstag wird es etwas kühler, die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 19 Grad. Wieder ist es am Andratx mit bis zu 17 Grad am kältesten. Die hohen Wolken sind dafür am Dienstag verschwunden und es herrscht fast überall auf der Insel strahlender Sonnenschein. Nur in Palma, Llucmajor, Sóller und Santa Maria del Camí könnte es am Morgen kurz bewölkt sein.

Zum Wochenende hin wird es bewölkter auf Mallorca

In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen, wie auch in den anderen Nächten dieser Woche, größtenteils in den einstelligen Bereich. Im Laufe des Tages liegen die Höchsttemperaturen dann zwischen 17 Grad in Son Servera und 21 Grad in Santa Maria del Camí und Inca. Es ist größtenteils sonnig mit wenigen Wolken. In Manacor soll es stark bewölkt sein, in Artà und Son Servera ist es Sonne-Wolken-Mix zu erwarten.

Auch am Donnerstag und Freitag sagt der spanische Wetterdienst Aemet ein größtenteils sonniges Wetter mit wenigen Wolken voraus. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 18 und 22 Grad. Am Wochenende dann sollen die Temperaturen zwar konstant bleiben, die Wolken aber zunehmen und dunkler werden. Am Sonntag wird sogar der ein oder andere kurze Schauer erwartet.

Selbst wenn die Temperaturen eher frühlingshaft als sommerlich sind, gerade in den ersten warmen Tage sollten sowohl Urlauber als auch Residenten an ausreichenden Sonnenschutz denken. Der UV-Index liegt aktuell bei 5, die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Sonnencreme und auch Schutz durch Hut, Sonnenbrille und T-Shirts.