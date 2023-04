Das Wetter zeigt sich auf Mallorca derzeit konstant und frühlingshaft, so wie es sein soll. Tagsüber sind die Temperaturen angenehm, nachts wird es frisch und der Pullover reicht in der Regel nicht mehr aus. Daran wird sich auch zu Ostern auf der Insel wenig ändern.

Nach ein paar kurzen Regenschauern am Montag und Dienstag auf Mallorca, bleibt es die kommenden Tage trocken. In der Nacht auf Mittwoch (5.4.) ist der Himmel sternenklar. In der Inselmitte sinken die Temperaturen auf 4 Grad, an den Küsten werden es 8 Grad. Da muss die Heizung nachts wohl nochmal angeworfen werden oder eine zweite Decke aus dem Schrank gekramt werden.

So wird das Wetter am Mittwoch

Die Sonne geht am Mittwoch um 7.26 Uhr auf und strahlt wie ein Wonneproppen am Himmel. Erst nach dem Mittagessen tauchen im Osten Mallorcas wenige Wolken auf. Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke und erreichen diese kurzzeitig in Sa Pobla. Im Süden und Osten der Insel bleibt es tendenziell etwas kühler. Der Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Um 20.18 Uhr geht die Sonne unter. In der Nacht wird es unverändert kühl. Tagsüber klettert der Balken im Thermometer am Gründonnerstag auf 21 Grad in der Inselmitte, das kühlere Mittelmeer sorgt für etwas niedrigere Temperaturen an den Küsten. Die Wassertemperaturen betragen derzeit 17 Grad an der Playa de Muro und 16 Grad an der Playa de Palma. Sonne und Wolken wechseln sich ab, wobei die sonnigen Phasen überwiegen.

Geringe Wahrscheinlichkeit für Schnee zu Ostern auf Mallorca

Am Karfreitag geht es ähnlich weiter. Es sind 22 Grad möglich. Die Sonne scheint kräftig und gönnt sich erst am Nachmittag Pausen, wenn von Osten aus Wolken über die Insel ziehen. Am Wochenende steigt die Anzahl an Wolken und die Regenwahrscheinlichkeit steigt leicht. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Schneefallgrenze auf 1.200 Meter.

In Palma liegt die Regenwahrscheinlichkeit nach derzeitiger Prognose für den Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag zwischen 15 und 25 Prozent. Die Erfahrung zeigt, dass es in diesen Fällen - wenn überhaupt - höchstens ein paar Tropfen regnet. /rp