Die Nationalpolizei auf Mallorca hat in Palma zwei Männer und zwei Frauen festgenommen, die ein zwölfjähriges Mädchen angestiftet haben sollen, ein Gold-Armband im Wert von 4.000 gestohlen zu haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Donnerstag (6.7.) hervor.

Demnach ereignete sich der Diebstahl am Montag (3.7.) gegen 13 Uhr in einem Juweliergeschäft in Palma. Die Männer und zwei Frauen betraten das Geschäft mit einem Baby und dem Mädchen. Drei der Erwachsenen sollen versucht haben, die Angestellte abzulenken, indem sie sie nach verschiedenen Schmuckstücken fragten. Währenddessen suchte der Mann mit dem Baby auf dem Arm das passende Armband aus und winkte dem Mädchen zu. Dieses öffnete laut dem Polizeibericht kurzerhand die Vitrine, nahm das Armband und versteckte es in ihrer Kleidung.

Die aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl jedoch und forderte die Gruppe auf, das Schmuckstück zurückzugeben, bevor sie die Polizei rief. Die vier Erwachsenen gaben das Armband zurück und wurden nach Ankunft der Polizei wegen mutmaßlichem Diebstahl festgenommen.

Da die mutmaßliche Diebin jünger als 14 Jahre alt ist und damit nicht strafmündig, übergaben die Beamten das Mädchen und das Baby einem Verwandten, der sich nun um die beiden Kinder kümmert. Auf der Polizeistation stellte sich heraus, dass eine der Frauen eine weitere goldene Halskette mit einem kreuzförmigen Anhänger in ihrer Unterwäsche versteckt hatte. Die Beamten leiteten Ermittlungen ein, um die Herkunft des Schmuckstücks zu klären.

16 weitere Diebstähle in Banyalbufar

Außerdem hat die Guardia Civil zwei Männer festgenommen, denen 16 Einbrüche in Fahrzeuge am Aussichtspunkt Torre de's Verger in Banyalbufar vorgeworfen werden. Den Ermittlern gelang es, ein Fahrzeug ausfindig zu machen, mit dem die mutmaßlichen Täter unterwegs waren. Ein Ermittlungsrichter hat einen der beiden Männer in Untersuchungshaft eingewiesen.