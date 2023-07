Eine Insel aus Booten und ein ganz besonderer Tag vor der Küste von Mallorca

Sonntags um 07.00 Uhr morgens schläft Palma noch. Die Straßen sind verhältnismäßig leer, die Sonne wird von schlierigen Wolken verdeckt. Die meisten Menschen, die ich durch das Fenster meines Busses sehe, scheinen noch auf dem Heimweg von den Bars und Clubs zu sein. Und während viele von ihnen morgen vielleicht von der besten Nacht ihres Lebens erzählen werden, mache ich mich auf den Weg zu meinem Ziel, das mir so ähnlich und doch so anders vorkommt. Mir wurde „der beste Tag meines Lebens“ versprochen.

So beginnt der Tag

Treffpunkt ist 7.45 Uhr in Cala Nova. Dort steht schon Felix Stadtlander, „der Mann, der eine Telefonnummer für alles hat“, wie er sich selbst vorstellt. Er sei einst der beste Girokontenverkäufer Nordwestdeutschlands gewesen, sagt er, und lebe nun seit vielen Jahren auf Mallorca. „Wenn ich nicht die Nummer von jemandem habe, dann kenne ich jemanden, der eine Nummer für dich hat. Für alles, was du brauchst!“ Momentan kümmert er sich viel um Kunden, die Urlaub auf Mallorca verbringen, eine Finca suchen oder diverse Touren buchen wollen.

Stadtlander hat mir angeboten, an einem Event teilzunehmen, bei dem die Firma Sunny Day Charter mit zehn ihrer Schiffe eines Tagesausflug unternimmt. Wir besteigen eine Riva Rivale 52, verlassen damit den Hafen und treffen etwas außerhalb der Bucht den Rest der Truppe. „Wie in einem US-Film“, freut sich Stadtlander. Alle Boote positionieren sich in Reih und Glied, und wir klären ein letztes Mal ab, auf welchem Funkkanal kommuniziert werden soll. Dann setzen wir Kurs auf das Cap Enderrocat am Südende der Bucht von Palma und liefern uns etwa 50 Minuten mit den anderen ein Rennen.

Hinter dem Kap gehen wir auf Höhe des Beachclubs Mhares vor Anker und vertäuen alle Boote in einer langen Reihe. Das kleinste Gefährt in unserer Flotte ist eine Sea Ray 230 und wird liebevoll „Kakahuete“ genannt, ein eingedeutschte Schreibweise für cacahuete, Erdnuss auf Spanisch. Das größte Boot des Tages ist eine 21,4 Meter lange 680 Prestige Yacht. Die übrigen Modelle sind eine bunte Mischung. Jedes Boot hat Wassersportequipment und diverse Spielzeuge an Bord. Zeitweise sind zwei Jetski, drei elektronische Wasserboards, mehrere Paddleboards und etliche Luftmatratzen auf dem Wasser. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil unserer kleinen Expedition.

Eine Insel aus Booten

Von nun an können wir von Boot zu Boot wandern und uns frei bewegen. Normalerweise bietet Sunny Day Charter solche Ausfahrten für Kunden an, die Geburtstage, Hochzeiten, Firmenausflüge oder andere große Veranstaltungen feiern möchten. Die Teilnehmer können mehrere Boote anmieten, um gemeinsam in eine Bucht zu fahren und den Tag zusammen zu verbringen. Das kostet dann rund 10.000 Euro. Die Preise sind auf der Website aufgeführt, einschließlich der Extras und eventueller Nebenkosten.

Heute sind jedoch alle Teilnehmer der Ausfahrt Freunde, Bekannte und Verwandte des Firmengründers Ingo Rieckhoff. Er zog vor 18 Jahren auf die Insel. „Die Liebe brachte mich her“, sagt er. Vor sieben Jahren gründete Rieckhoff das Unternehmen, das uns heute diesen Tag spendiert. „Was uns vereint, ist, dass wir alle Wasser- oder Wassersportliebhaber sind!“, sagt Milena Langhoff, die als Vertreterin der auf elektrische Surfboards spezialisierten Firma Awake dabei ist.

Um sicherzustellen, dass dieser Tag nicht nur uns in Erinnerung bleibt, sondern auch bei anderen Aufmerksamkeit erregt, hat Sunny Day Charter auch noch zwei Fotografen der Firma Visual Arts engagiert, die von uns Fotos und Filmmaterial produzieren. Denn heute sind wir alle Models. Von dem nun strahlend blauen Himmel filmt uns eine Drohne aus der Vogelperspektive, während Fotograf Carlos Rous und die Deckhand Minerva Tercero von Deck zu Deck gehen und ein Foto nach dem anderen schießen. Die 30-jährige Tercero arbeitet seit zwei Jahren bei Sunny Day Charter und war auch schon 2022 bei Ausfahrt. Sie gehört zur zweiköpfigen Crew, die stets bei solchen Veranstaltungen anwesend ist.

Keine Party und auch kein Partyboot

Zur Mittagszeit gibt es etwa Sushi, Tortillas und verschiedene Salate. Die Bucht füllt sich mit anderen Booten, wir grüßen freundlich, man kennt sich. Wer nicht gerade im kühlen, glasklaren Wasser schwimmt oder eines der verschiedenen Spielzeuge ausprobiert, unterhält sich, hält eine kleine Siesta. Getrunken wird an diesem Tag nur in Maßen, die Musik ist nicht zu laut. „Das ist hier keine Party“, sagt Stadtlander.

Gegen 18 Uhr ist langsam Aufbruchsstimmung, wir bereiten die Boote für die Rückfahrt vor und lösen die Taue. Während wir erneut die Bucht Palmas durchkreuzen, beschenkt mit anhaltenden Erinnerungen eines Tages, an dem ich erfolgreich dem Alltag entflohen bin, frage ich mich, ob dies der beste Tag meines Lebens war. Wir werden sehen. Immerhin habe ich hoffentlich noch viele Jahre vor mir. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht der perfekte Tag für jemand anderes sein könnte.