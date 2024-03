So richtig kann sich der Winter von Mallorca noch nicht trennen: Nach einer regnerischen Nacht bleibt es zwar am Balearen-Tag (1.3.) weitgehend trocken, aber in den nächsten Tagen ist schon wieder Niederschlag vorhergesagt.

Der Freitag hat mit kalten Morgenstunden und ergiebigeren Regenfällen begonnen, vor allem in der Serra de Tramuntana. In Son Torrella (Escorca) und der Serra d'Alfàbia bei Bunyola wurden knapp 40 Liter Regen auf den Quadratmeter gemessen. Mit jeweils zwei Grad blieb es an diesen Orten auch am kältesten.

Precipitación (l/m2) de hoy en #IllesBalears (hasta las 8 h.l.)#Mallorca:

39 Escorca, Son Torrella

36 Serra d'Alfàbia

25 Palma, Portopí

24 Escorca, Lluc

23 Aerop. Palma de Mallorca

20 Santanyí

19 Palma, Universitat

19 Banyalbufar

18 Llucmajor pic.twitter.com/U0mbEm6sjT — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 1 de marzo de 2024

Maximal 15 Grad sind drin

Am Tag selbst klart es immer weiter auf. Zunächst hängen noch graue Wolken vor allem über dem Gebirge fest, ab den frühen Nachmittagsstunden soll dann aber überall die Sonne scheinen. Die Höchstwerte erreichen maximal 15 Grad in Pollença und Manacor, in der Serra de Tramuntana bleibt es mit 13 Grad in Sóller etwas frischer. Im Tagesverlauf kommt frischer Westwind auf, der zu dem kühlen Gesamteindruck passt.

Nach einer sternklaren Nacht, in der es allerdings deutlich milder bleibt als in der Nacht zuvor - die Werte sinken nur auf 9 Grad (Inca) bis 12 Grad (Palma und Llucmajor), kommt am Samstag überall die Sonne heraus und scheint ohne Unterbrechung fast bis Sonnenuntergang.

Erneut Regen

Die meiste Kraft hat Helios im Norden der Insel, in Pollença schaffen es die Temperaturen bis auf 18 Grad. Kühler bleibt es mit Höchstwerten von 15 Grad in Andratx und Llucmajor.

Mit den frühen Abendstunden erfasst die Insel allerdings erneut ein Regengebiet. Es werden Niederschläge die ganze Nacht hindurch erwartet, und auch der Sonntag startet grau und regnerisch. Erst gegen Mittag spitzt vor allem im Südosten zunächst die Sonne hervor, die sich dann im Lauf des Nachmittags recht gut gegen die Wolken behaupten kann.

Neue Woche startet ebenfalls kühl

Die Nachtwerte von Samstag auf Sonntag sinken wieder ein wenig, es geht überall in den einstelligen Bereich zwischen 5 und 9 Grad. Tagsüber erwärmt sich die Insel auf 15 bis 17 Grad.

In der neuen Woche soll es überwiegend sonnig und trocken bleiben, die Temperaturen bleiben aber vor allem am Montag noch bei rund 15 Grad stecken. Danach wird es langsam milder, ohne aber die 20-Grad-Marke zu knacken.