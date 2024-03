Das Wetter auf Mallorca zeigt sich dieser Tage sehr wechselhaft. Mal regnet es, mal stürmt es und mal scheint die Sonne, als sei nichts gewesen. Die neue Woche startet auf der Insel sonnig. Der nächste Regen kündigt sich aber schon wieder an.

Bis Sonntagmorgen hat der spanische Wetterdienst Aemet Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h gemessen, zudem regnete es in den Bergen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter.

Hohe Wellen und Sturm am Sonntag auf Mallorca

Am Sonntag hört der Regen im Laufe des Vormittags auf. Mancherorts sind noch Gewitter möglich. Der Sturm bleibt aber bestehen. Mit Ausnahme der Inselmitte gilt auf ganz Mallorca die Sturmwarnung Gelb. Bis zu 70 km/h erreichen die Böen im Flachland, in den Bergen können sie wieder auf dreistellige Werte ansteigen. Zudem gilt an den Küsten rund um die Insel doe Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs.

Die Schneefallgrenze liegt bei 1.000 Meter, wobei den ganzen Nachmittag die Sonne scheinen soll. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 13 bis 14 Grad. Die Sonne verabschiedet sich um 18.45 Uhr. Die Nacht wird bei 7 Grad in der Inselmitte, bis zu 10 Grad an den Küsten, mild.

Ab Montag wird es sonnig auf Mallorca

Am Montag scheint den ganzen Tag die Sonne bei wenigen Wolken. Die Temperaturen steigen leicht auf 15 bis 16 Grad. Es bleibt windig. Die Böen wehen aus Richtung West-Nordwest. Am Dienstag sind bis zu 18 Grad drin, der Wind flaut dann endlich ab. Im Norden Mallorcas ist es etwas bewölkter (sehr geringe Wahrscheinlichkeit auf ein paar Regentropfen), ansonsten scheint die Sonne.

Mittwoch und Donnerstag ändert sich das Wetter erstmal wenig. Ab Freitag sollen dann die nächsten regnerischen Tage einsetzen. Wobei der Freitag eher trist wird und das Wochenende wechselhaft mit ein paar Sonnenstrahlen.