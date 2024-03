Warnstufe Orange: Das Wetter auf Mallorca wird kurz vor Ostern stürmisch

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich derzeit wechselhaft. Von frühsommerlichen Tagen geht es über zu winterlicher Kälte. Nun wird es erst einmal stürmisch. Der spanische Wetterdienst Aemet hat Warnstufen ausgegeben.

Am späten Mittwochvormittag soll starker Wind aus westlicher Richtung aufkommen und im Tagesverlauf an Stärke gewinnen. Ab 20 Uhr gilt im Süden, Osten und Westen Mallorcas die Warnstufe Gelb. Die Sturmböen sollen Geschwindigkeiten von 70 km/h erreichen. Der Wind peitscht zudem das Meer auf. An der Süd- und Ostküste gilt die Warnstufe Orange. Die Wellen erreichen bis zu fünf Meter. Etwas niedriger sind sie an der Westküste, dort gilt Warnstufe Gelb.

Am Mittwochmorgen gibt es geringe Chancen auf etwas Regen. Der Wetterdienst hält sogar Hagel und Gewitter für möglich. Tagsüber zeigt die Wetterkarte aber Sonne an. In den Mittagsstunden können in der südlichen Hälfte der Insel ein paar graue Wolken aufziehen, die sich aber nicht lange am Himmel halten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad. Die Sonne geht um 19.09 Uhr unter (erst in der Nacht auf Sonntag werden die Uhren umgestellt). Die Nacht wird bei Tiefstwerten von 10 Grad mild.

So wird das Wetter zu Ostern auf Mallorca

Die Warnstufen laufen am Gründonnerstag um 8 Uhr (Wind) bzw. 18 Uhr (Wellen) aus. Die Temperaturen steigen kräftig an und erreichen bis zu 24 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich am Feiertag auf Mallorca ab. Am Karfreitag sollen es laut Aemet gar 27 Grad in Pollença werden. Auch die restliche Insel knackt locker die 20-Grad-Marke. Die warmen Luftmassen aus Afrika bringen Saharastaub mit, der in der Luft umherschwirrt. Es wird entsprechend diesig. Der Wind weht weiter flott.

Am Wochenende steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Wobei es auf der Wetterkarte eher wie wenige Tropfen und viel mehr Sonnenschein aussieht. Die Temperaturen sinken wieder und pegeln sich um die 20-Grad-Marke ein.