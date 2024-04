32 Grad auf Mallorca erwartet: Die Temperaturen ziehen in den kommenden Tagen kräftig an

Die Temperaturen auf Mallorca sollen in den kommenden Tagen kräftig anziehen. Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet derzeit mit bis zu 32 Grad am nächsten Wochenende auf der Insel.

Wie immer ist die Prognose aber mit Vorsicht zu genießen. So standen auf der Aemet-Wetterkarte am Montagmorgen noch 34 Grad für das Wochenende, mittlerweile hat der Wetterdienst die Werte nach unten korrigiert.

Auffällig sind auch die lokalen Unterschiede. So sollen es am Sonntag in Pollença 32 Grad werden, in Andratx und Son Servera aber nur 24 Grad. Die Prognose gilt in der Regel nur für die kommenden drei Tage als genau. Es ist daher wahrscheinlich, dass es im Verlauf der Woche weitere Aktualisierungen gibt. Dass die Temperaturen steigen, steht aber fest.

Der Wind lässt auf Mallorca nach

Zudem soll der stürmische Wind nachlassen, der am Ostermontag noch über die Insel pfiff. Am Dienstag ist es am Vormittag windstill, am Nachmittag weht es schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 21 Grad in der Mitte Mallorcas, knapp unter der 20-Grad-Marke an den Küsten. Die Nacht bleibt bei 8 bis 12 Grad mild.

Nach einem nebligen Morgen im Flachland scheint am Mittwoch die Sonne. Die Temperaturen steigen an. 25 Grad sollen es in Sa Pobla werden, 24 Grad in Palma, 19 Grad in Andratx. Der Wind weht schwach, nur an den Küsten etwas böiger.

Temperaturen steigen täglich

Abgesehen von den Temperaturen ändert sich gen Ende der Woche wenig am Wetter auf Mallorca. Die Sonne scheint, am frühen Morgen ist jeweils mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen steigen laut Prognose munter an: Donnerstag 25 Grad, Freitag 27 Grad, Samstag 31 Grad und Sonntag eben 32 Grad. Bei solchen Werten dürfte der Strand erstmals in diesem Jahr voll werden. Eine Wassertemperatur von 16 Grad an der Playa de Muro und Playa de Palma lädt aber nicht wirklich zum Baden ein.