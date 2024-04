Unbekanntes Flugobjekt am Himmel über Mallorca identifiziert

Es war doch kein Marschflugkörper, der da am Freitagabend (29.3.) gegen 23 Uhr über den Osten Spaniens und die Balearen geflogen kam. Stattdessen hat nun die deutsche Luftwaffe das Flugobjekt als Satellit aus dem StarLink-System von Elon Musk identifiziert. Der Südafrikaner gründete das Raumfahrtunternehmen SpaceX.

Die deutsche Luftwaffe postete bei der Social-Media-Plattform X am Samstag (30.3.) den Satz "Gemäß unserem Weltraumlagezentrum handelt es sich um den Wiedereintritt eines StarLink Satelliten", gefolgt von einem Zwinker-Smiley.

Dieser war offensichtlich als Antwort auf die Spekulationen gedacht, dass es sich bei dem unbekannten Flugobjekt möglicherweise um ein Cruise-Missile handeln könnte. Unter der Antwort der Luftwaffe posteten Spanier etwa: "Vielen Dank, jetzt bin ich beruhigt."

Bereits zuvor hatten sich andere Wissenschaftler skeptisch zu der Theorie des Marschflugkörpers geäußert und von einem "Wiedereintritt eines künstlichen Objekts in die Erdumlaufbahn" gesprochen.

Der Satellit war am Freitagabend von Frankreich aus über Katalonien, das östliche Mittelmeer und die Region Valencia gerast und auch auf den Balearen sichtbar, bevor er ins Mittelmeer stürzte. Sichtbar war die Erscheinung in Spanien auch in den Regionen Baskenland, La Rioja, Navarra und Madrid. Laut Wissenschaftlern dürften derartige Wiedereintritte von Satelliten in Zukunft immer häufiger werden. /jk