Bis zu 33 Grad auf Mallorca: Wann und wo es nun heiß wird auf der Insel

Die Temperaturkurve auf Mallorca fährt in den kommenden Tagen Achterbahn. Erst geht es langsam und stetig bergauf, danach plötzlich auf einem Schlag schnell bergab. Kurioserweise wird es starke regionale Schwankungen auf der Insel geben. Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet mit 33 Grad, die aber nur im Norden Mallorcas erreicht werden dürften.

Am Mittwoch(3.4.) liegen die Höchstwerte bei 24 Grad. Einziger Ausreißer ist Andratx, wo die Temperaturen knapp unter der 20-Grad-Marke bleiben. Die Sonne lacht am Himmel, Wolken gibt es so gut wie keine. Der Wind weht schwach, gen Abend an den Küsten der Insel etwas flotter. Die Nacht - Sonnenuntergang ist um 20.16 Uhr - wird auf Mallorca bei Tiefstwerten zwischen 9 und 13 Grad sehr mild.

Ohne große Änderungen geht es am Donnerstag weiter. Nach einem nebligen Morgen scheint die Sonne am blauen Himmel. Die Temperaturen erreichen 23 Grad.

Ab Freitag wird es langsam heiß auf Mallorca

Ab Freitag beginnt die Achterbahnfahrt. Am letzten Tag der Arbeitswoche steigen die Temperaturen auf 27 Grad. Am Samstag soll die 30-Grad-Marke geknackt werden. Aemet geht von 33 Grad in Pollença aus, 31 Grad in Inca, aber nur 24 Grad in Cala Ratjada und 25 Grad in Andratx. Tendenziell wird es also in der Inselmitte und im Norden am heißesten.

Das gilt auch für den Sonntag, wenn die Wetterkarte erneut 33 Grad in Pollença anzeigt. Am Sonnenschein ändert sich dieser Tage übrigens wenig. Am Wochenende kommen lediglich ein paar Wolken hinzu. Die Strände dürften sich folglich am Wochenende füllen, wenngleich das Meer vor Mallorca noch ein wenig zu kühl für ein ausgiebiges Bad ist: Bei 17 Grad liegen die Wassertemperaturen an der Playa de Palma, 15 Grad an der Playa de Muro.

Am Dienstag plötzlich wieder kühler

Auch am Montag soll die 30-Grad-Marke geknackt werden. Für den Dienstag prognostiziert Aemet (Stand Mittwochmorgen) nur noch Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad.