Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat die sozialistische Politikerin am Montagmorgen (20.12.) auf ihrem Twitter-Account mitgeteilt. Sie halte Quarantäne und arbeite die nächsten Tage von daheim aus weiter. "Es geht mir gut, und dank der Impfung habe ich nur leichte Symptome", schrieb Armengol weiter, verbunden mit einem erneuten Appell, die Impfungen gegen das Coronavirus wahrzunehmen, "speziell in dieser Jahreszeit".

Nun muss Armengol ausgerechnet in der Woche der Haushaltsverhandlungen für 2022 dem Parlament fernbleiben. Am Wochenende war die Ministerpräsidentin noch in Barcelona unterwegs, um im Rahmen eines Parteikongresses der katalanischen Sozialisten mit dem valencianischen Ministerpräsidenten Ximo Puig und der Transportministerin Raquel Sánchez unter anderem über die Finanzierung der autonomen Regionen zu sprechen.

Erst am 5. Dezember hatte die Vorsitzende der größten Oppositionspartei PP, Marga Prohens, mitgeteilt, dass sie positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Inzwischen ist die Politikerin der konservativen Volkspartei wieder genesen und im Einsatz.

Die Corona-Zahlen auf den Balearen steigen seit wenigen Wochen wieder stark an, inzwischen befinden sich die Inseln mitten in der sechsten Welle. Die 7-Tage-Inzidenz auf Mallorca liegt bei 323,3. /jk