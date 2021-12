Die spanische Wertzuwachssteuer, plusvalía genannt, hat stürmische Tage hinter sich. Zunächst kassierte Ende Oktober das spanische Verfassungsgericht in Madrid die Steuer ein, die bei Immobilienverkäufen und Erbschaften sowie bei Schenkungen fällig wird. Nach Ansicht der Richter war die Art und Weise, wie die Abgabe errechnet wurde, nicht zulässig. So mancher Hausbesitzer freute sich allerdings zu früh. Denn schon am 8. November präsentierte die Zentralregierung ein Dekret, das die Wertzuwachssteuer neu aufstellte und bereits einen Tag später in Kraft trat. Nun ist die Plusvalía also wieder da.

