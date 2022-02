Habe ich mich als Ungeimpfter während der Pandemie unbemerkt mit dem Corona-Virus angesteckt? Oder habe ich durch eine überstandene Corona-Erkrankung oder meine Impfungen genügend Antikörper, die mich erst einmal vor einer weiteren Infektion schützen sollten? Wer Antworten auf diese Fragen will, kann etwa in den spanische Privatkliniken oder bei den deutschen Privatärzten auf Mallorca verschiedene Antikörpertests (tests de anticuerpos) machen. Die öffentlichen Gesundheitszentren (centros de salud) oder Krankenhäuser führen die Tests nur auf Anordnung eines Arztes durch. Laut dem „visor covid-19“ machen sie dort derzeit nur 6,8 Prozent aller Covid-Tests aus. In der privaten Klinikgruppe Juaneda sind es weniger als fünf Prozent aller Covid-Tests.

Das verwundert nur wenig, denn das Ergebnis der Antikörpertests dient derzeit vor allem dazu, die eigene Neugierde zu befriedigen. Als Nachweis bei offiziellen Stellen, etwa beim Reisen, sind die Testergebnisse nicht geeignet. „Dass man genesen ist etwa, kann man damit nicht im Nachhinein beweisen“, so Ulrich Esser, Geschäftsführer am Deutschen Facharztzentrum. In dessen beiden Praxen in Santa Ponça und Peguera werden pro Woche circa 40 Antikörpertests durchgeführt. Die Nachfrage sei deutlich geringer als die nach Antigen- oder PCR-Tests. „Einige Patienten sind aber doch verunsichert bezüglich der Frage, wie lange sie noch geschützt sind, ob sie sich schon boostern lassen sollen oder sogar schon eine vierte Impfung brauchen“, so Esser. Auch einige Ungeimpfte, die schon infiziert waren, kommen, weil sie wissen wollen, ob sie genügend Antikörper haben.

Genügend ist dabei jedoch in beiden Fällen relativ. „Die Datenlage ist noch sehr dünn. Daher kann man gar nicht sicher sagen, ab welcher Anzahl von Antikörpern im Blut man noch ausreichend geschützt ist und ab welcher nicht mehr. Dafür müsste man Testpersonen mit verschiedenen Werten künstlich infizieren. Das geht aus ethischen Gründen natürlich nicht“, sagt Esser. Auch, weil jeder andere Voraussetzungen mitbringt, was das Alter oder Vorerkrankungen betrifft, und das Immunsystem ganz unterschiedlich reagiert, sei bei der Interpretation der Ergebnisse Vorsicht geboten. Zudem verändere sich der Wert mit der Zeit, und die Anzahl der Antikörper im Blut lassen nach. Daher gebe es ja auch Booster-Impfungen, so Esser, der in seinen Praxen drei verschiedene Antikörpertests anbietet. Der Schnelltests kostet 49 Euro, ein Bluttest mit Beratung durch den Arzt 64 Euro. Wer eine ausführliche Laborauswertung des entnommenen Blutes wünscht, zahlt 120 Euro.

Schnelltest im Selbsttest

Doch wie läuft ein Antikörpertest ab, und wie ist das Ergebnis zu deuten? Wir probieren es bei We Test You bei Medisport in der Clínica Luz in Palma aus. Dort werden zum einen zwei verschiedene Antikörper-Schnelltests für jeweils 45 Euro angeboten, die ein qualitatives Ergebnis erbringen. Alternativ können Patienten auch hier die Anzahl ihrer Antikörper quantitativ per Entnahme von sogenanntem Vollblut bestimmen lassen (75 Euro). Das Blut wird dann ins Labor geschickt und dort umfassend ausgewertet.

Wer das Ergebnis direkt vorliegen haben möchte, für den empfiehlt sich ein Schnelltest. Die Zuverlässigkeit liege laut Herstellerangaben dennoch bei fast 100 Prozent. „Für Geimpfte eignet sich hier der Test auf sogenannte neutralisierende Antikörper. Ob sie durch die Impfung oder eine Infektion gebildet wurden, kann dabei aber nicht unterschieden werden“, erklärt Andreas Jahn, der auch als Stammzellenforscher im Krankenhaus Son Espases arbeitet.

Nennen wir diesen Test für Geimpfte zum besseren Verständnis Test A. Patienten, die sich erst vor Kurzem infiziert haben oder geimpft wurden, sollten zunächst ein paar Wochen damit warten, empfiehlt Jahn. Bei Ungeimpften macht der 50-Jährige einen anderen Schnelltest, bei dem Antikörper (IgM und IgG) bestimmt werden, die auf eine überstandene Infektion hindeuten – der Test B. Die Vorgehensweise bei beiden Schnelltests ist ähnlich. Nur die weißen Testkassetten sehen bei den Tests von We Test You jeweils etwas anders aus. Anbieter gibt es aber zuhauf. Zunächst entnimmt Jahn Patienten für die Schnelltests per Fingerpiks ein paar Tropfen Blut. Diese werden dann nach Anleitung mit der beigelegten Flüssigkeit vermischt (Test B) oder separat auf ein entsprechendes Feld (S) auf der Testkassette getropft (Test A). Dann heißt es, rund 15 Minuten warten.

Achtung: Beide Schnelltests sind qualitativer Art. Das heißt: Es wird vor allem bestimmt, ob Antikörper vorhanden sind oder nicht. Die Stärke des Strichs gibt dabei annähernd Aufschluss darüber, ob es eher viele oder wenige sind. Da jedes Immunsystem aber anders reagiert und es auch bei den verschiedenen Antikörpertests häufig noch an Standardisierung mangele, sind die Ergebnisse nur schwer vergleichbar.

Bei Test A verfärbt sich der im Foto bei „C“ angezeigte blaue Kontrollstrich, sofern der Test korrekt funktioniert hat, rot. Taucht bei T ein Strich auf, hat der Geimpfte Antikörper. Im besten Fall, ist er deutlich zu sehen. Dann hat der Patient viele. Auch Test B, den wir durchgeführt haben, hat offenbar korrekt funktioniert, denn der Kontroll-Strich bei „C“ erscheint. Doch weder bei „IgG“ noch bei „IgM“ taucht ein Strich auf. Das bedeutet: Es sind keine Antikörper vorhanden, die auf eine überstandene Infektion hinweisen würden. „Ein Strich bei ‚IgM‘ würde, einfach erklärt, darauf hindeuten, dass die Infektion noch nicht so lange her ist und der Körper gerade dabei ist, Antikörper zu bilden. Bei einem Strich auf der Höhe von ‚IgG‘ wurden die Antikörper schon vor Längerem gebildet“, so Jahn. Den genauen Zeitpunkt kann man durch die Tests allerdings nicht bestimmen, ebenso wenig, ob jemand aktuell infiziert ist.