Wo man den Bundesliga-Endspurt auf Mallorca schauen kann

Zwei Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch an. Anders als in den vergangenen Jahren werden nur am letzten Spieltag alle Partien zeitgleich angepfiffen. Im Titelkampf haben die Bayern derzeit mit einem Punkt die Nase vorn. Die Münchner müssen am Samstag (20.5., 18.30 Uhr) allerdings gegen den Tabellendritten Leipzig ran. Gewinnt der Rekordmeister nicht, kann Dortmund am Sonntag (21.5., 17.30 Uhr) mit einem Sieg beim FC Augsburg die Tabellenführung übernehmen. Die Bayern könnten demzufolge erst am Sonntag die Meisterschaft feiern, bräuchten dafür aber einen eigenen Sieg und eine Pleite des BVB.

Auf Mallorca zeigen viele Kneipen die Spiele der Bundesliga, es ist aber ratsam, sich in eines der Urlaubergebiete zu begeben. Denn in Palma ist die Anzahl an Sportbars gering. Das Hogan’s oder das Three Lions am Paseo Marítimo sind eher auf ein englischsprachiges Publikum ausgelegt. Auf den großen Leinwänden läuft dann die Premier League.

Bundesliga schauen mit Disco-Atmosphäre

Fündig werden deutsche Fans auf jeden Fall an der Playa de Palma. Hier kommt es gelegen, dass die Spiele an diesem Wochenende zeitversetzt angepfiffen werden. So können beide Partien gesehen werden. Sowohl Bierkönig als auch Megapark zeigen die Spiele, lassen aber bei zeitgleichen Begegnungen die Konferenz laufen.

Die dürfte am Samstag (20.5., 18.30 Uhr) auch durch den Abstiegskampf spannend werden. Der VfL Bochum kann Hertha BSC Berlin in die zweite Liga schießen. Und die Schalker hoffen auf einen Befreiungsschlag im Heimspiel gegen Frankfurt. Von Bedeutung ist zudem die Partie Hoffenheim gegen Union Berlin. Die Stuttgarter ziehen am Sonntag (21.5., 15.30 Uhr) gegen Mainz nach.

Auch in Cala Ratjada im Bierbrunnen ist das Rudelgucken samt Disco-Atmosphäre möglich. Wer etwas ruhiger Fußball schauen möchte, sollte lieber eine Bar aufsuchen. Das Münchner Kindl an der Playa de Palma war eine der ersten Bundesliga-Kneipen überhaupt auf der Insel. Gezeigt werden neben der Konferenz auch je nach Wunsch der Gäste Einzelspiele auf anderen Bildschirmen. „Wir hatten nie Probleme mit Fans unterschiedlicher Mannschaften“, sagt Wirtin Gerlinde Weininger. Also sind auch Dortmunder erwünscht. Mit Reservierungen hat die Bar jedoch schlechte Erfahrungen gemacht. „Oft platzen die im letzten Moment. Es ist besser, wenn die Gäste einfach vorbeikommen“, sagt Weininger.

„Wir sind die Einzigen in Peguera, die neben den Konferenz noch zwei Einzelspiele zeigen“, sagt Holger Bombien von der Bar Bei Juliette und Holger. Auch hier wird abgestimmt, welche Einzelspiele laufen. „Eine Reservierung ist zu den Spitzenspielen besser, um einen Platz zu bekommen“, so Bombien. In Cala Ratjada ist das Balus ein beliebter Platz für Fußballfans. Gezeigt wird die Konferenz. Es wird um eine Reservierung per Telefon unter 602-30 23 98 gebeten.