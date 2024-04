Post auf Mallorca: Pakete nach Deutschland schicken wird billiger

Pakete mit der Post von Mallorca nach Deutschland zu schicken, ist meist ein teures Unterfangen. Die spanische Post Correos hat nun eine Kampagne gestartet, mit der die Preise für die Sendungen erschwinglicher werden sollen. Wie Correos in einer Pressemitteilung vom Freitag (28.3.) - es sollte sich also nicht um einen Aprilscherz handeln - mitteilt, soll der Paketversand zwischen Mallorca und Deutschland mit der Sonderaktion gefördert werden.

Gestartet ist die Kampagne mit reduzierten Preisen in acht Filialen von Correos auf der Insel. Wichtiges Kriterium bei der Auswahl war offensichtlich, dass es dort eine große Zahl an deutschen Urlaubern und Residenten gibt: Andratx, Port d'Andratx, Peguera, s'Arenal, Santanyí, Llucmajor, Cala Ratjada und Portocristo.

Preise richten sich weiterhin nach Gewicht und Größe

Correos bietet dort Sonderkonditionen für Pakete bis 30 Kilogramm an, die Endpreise richten sich weiterhin nach Größe und Gewicht der Sendung. Deshalb veröffentlicht Correos keine definitiven Endpreise - und auch nicht, um wie viel niedriger die Kosten dank der Kampagne werden.

Nach dem Start in den acht Filialen soll die Aktion auf weitere 50 Correos-Anlaufstellen auf Mallorca ausgeweitet werden.

Die Pakete werden wie gewohnt bei den Empfängern in Deutschland abgeliefert und der Erhalt per Unterschrift bestätigt. Zusätzlich können Kunden weitere Serviceleistungen dazubuchen, so etwa eine Versicherung bis zu einem Wert von 3.000 Euro sowie ein Gesuch zur erneuten Zustellung, sollte diese beim ersten Mal scheitern.

Derzeit kostet ein kleines Paket bereits über 30 Euro

Verschickt werden können alle Waren und Dokumente, die nicht gegen nationale oder internationale Gesetze verstoßen. Die Verpackung muss die Sicherheit der Personen, die mit dem Paket zu tun haben, gewährleisten und darf auch andere Pakete nicht beschädigen. Laut den derzeit im Internet verfügbaren Tarifen kostet ein Paketversand zwischen Mallorca und Deutschland bis ein Kilogramm bereits 32,10 Euro. Für ein Paket, das zwischen vier und fünf Kilogramm wiegt, zahlt man 45,50 Euro.