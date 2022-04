Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Shkodran Mustafi, ist in seinem Haus in Spanien ausgeraubt worden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Levante" berichtet, sind drei maskierte Männer in das Luxusanwesen eingedrungen, während der Spieler sogar zuhause war. Der Wert des Diebesguts wird auf eine Million Euro geschätzt.

Shokdran Mustafi spielt mittlerweile für den spanischen Erstligisten UD Levante und wohnt im Ort Bétera nördlich von Valencia. Der 30-Jährige ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv und die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe durch die Fotos im Internet beste Kenntnis hatten, wo der Fußballer lebt und wie am einfachsten in das Haus zu gelangen ist.

Einbrecher gelangten über Privatgolfplatz ins Haus

So überwanden die drei Einbrecher in der Nacht von Sonntag (24.4.) auf Montag einen kleinen Zaun am privaten Golfplatz, den Mustafi vor dem Haus hat, und schlugen ein Fenster an einem Balkon. Wohl eine halbe Stunde lang waren die maskierten Männer in dem Haus auf der Suche nach Wertsachen. Sie nahmen hauptsächlich Bargeld, Schmuck und Markenkleidung des Fußballers mit.

Mustafi selbst war zum Zeitpunkt des Überfalls in einem anderen Stockwerk und bekam erst etwas von dem Einbruch mit, als die Diebe geflohen waren. Die Guardia Civil hat nun die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich um eine örtliche Diebesbande handelt oder gar um Kriminelle, die sich auf Einbrüche bei Fußballprofis spezialisiert haben. Es kommt immer wieder vor, dass Spieler ausgeraubt werden, wenn ihre Mannschaft gerade spielt und sie logischerweise nicht zuhause sind.

Sportlich läuft es dürftig

Auch sportlich läuft es für Mustafi in letzter Zeit eher dürftig. Die überraschende Nominierung zur WM 2014 und der Titelgewinn hatten die Karriere des Verteidigers beflügelt, der im Anschluss von Italien nach Valencia und danach zum FC Arsenal gewechselt war. In der vergangenen Saison heuerte der 20-fache Nationalspieler beim FC Schalke an und stieg mit den Königsblauen in die zweite Liga ab.

Das gleiche Schicksal droht ihm nun bei seinem neuen Club Levante, wo Mustafi seit Sommer spielt. Der Erstligist ist derzeit Letzter und hat fünf Spiele vor Saisonende sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, um das auch Real Mallorca kämpft. Mustafi stand - auch wegen einer Knieverletzung - nur elf Spiele auf dem Platz. /rp