Der Drittligist Atlético Baleares hat eine weitere Niederlage eingefahren und am Sonntag (2.10.) auswärts beim ungeschlagenen Tabellenführer Alcoyano verloren. Das Team von Trainer Jordi Roger unterlag mit 1:2.

Dabei hatte es bis zu einem Elfmeter in der 80. Minute gar nicht so schlecht ausgesehen für die Inselkicker. Der siegesgewohnte Gastgeber Alcoyano kam nur zögerlich ins Spiel und überließ den Gästen zum Ende der ersten Halbzeit einen Treffer: Dioni schoss Atlético Baleares noch schnell in Führung.

Mit neuem Elan gingen die Gäste die zweite Halbzeit an. Das Blatt wendete sich jedoch mit dem Elfmeter von Olaortua, der Alcoyano den Ausgleich verschaffte. Nun wollten es beide Teams noch einmal wissen. Kurz vor Abpfiff kassierten Atlético Baleares jedoch ein Tor durch Rubio, das die Begegnung besiegelte.

Das Team unter der Leitung von Ingo Volckmann rangiert derzeit am Ende der Ligatabelle, und es wird nicht leichter. Im kommenden Heimspiel geht es gegen Barça B. /ff