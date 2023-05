Real Mallorca hat das Heimspiel am Donnerstagabend (25.5.) gegen den FC Valencia mit 1:0 gewonnen. Während die Mallorquiner sich ärgern dürften, dass sie den ein oder anderen Sieg während der Saison verschenkt haben, stecken die Gäste weiter in akuter Abstiegsnot.

Der Inselclub machte in der ersten Halbzeit dort weiter, wo er bei der 0:3-Auswärtsklatsche angefangen hatte. Dem Erstligisten war anzusehen, dass der Klassenerhalt gesichert ist und die Motivation fehlte. Dazu war wohl auch das Schmuddelwetter nicht hilfreich.

Ein einziger vernünftiger Angriff

Kellerkind Valencia machte das Spiel und kam zu Chancen, konnte diese aber nicht verwerten. In der zweiten Halbzeit nutzte Real Mallorca den einzigen vernünftigen Angriff für den Siegtreffer. Kang-in Lee erhielt den Ball auf dem linken Flügel und flankte ihn perfekt in die Mitte auf den Kopf von Torjäger Muriqi, der das Tor wohl auch mit geschlossenen Augen gemacht hätte.

Die Gäste bäumten sich im Anschluss auf, scheiterten aber immer wieder am gut aufgelegten RCD-Torwart Rajkovic. Mit 47 Punkten steht Real Mallorca auf dem elften Tabellenplatz. Zwei Spiele stehen in dieser Saison noch aus. Am Sonntag darf der Inselclub beim Meister FC Barcelona Spalier stehen. Die Woche drauf geht es in Palma gegen Rayo Vallecano.

So sieht es in der Tabelle aus

Da lediglich drei Punkte zu den internationalen Plätzen fehlen, ärgern sich die Mallorquiner womöglich, Spiele wie zuletzt gegen Almería halbherzig hergeschenkt zu haben. Wobei natürlich der frühzeitige Klassenerhalt schon als Erfolg zu werten ist.

Im Tabellenkeller geht es weiter heiß her. Elche ist bereits abgestiegen, Espanyol Barcelona geht mit einer Hypothek von drei Punkten ins Saisonfinale. Darüber stehen sechs weitere Teams, die gerade mal zwei Punkte trennen. Darunter befindet sich auch der FC Valencia. Die Fledermäuse können mit einem Sieg gegen Espanyol Barcelona allerdings den Klassenerhalt feiern. /rp