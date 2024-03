Atlético Baleares hat das Auswärtsspiel gegen den direkten Tabellennachbarn Mérida am Sonntag (3.3.) mit 1:2 verloren. Der Abstieg wird für das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann ein immer realistischeres Szenario.

Trainer Juanma Barrero hatte vor dem Spiel gesagt, dass sich die Partie wie ein Endspiel anfühlt. Mitte der ersten Halbzeit gingen die Hausherren durch Busi in Führung. Rechtsverteidiger Edu Campabadal konnte nach 82 Minuten für Atlético Baleares ausgleichen. Die Freude währte nur kurz. Im direkten Gegenzug erzielte Elejalde die erneute Führung für Mérida.

Rückstand könnte auf neun Punkte wachsen

Sieben Punkte Rückstand hat Atlético Baleares nun auf Mérida, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehen. Sollte am Abend Linares oder San Fernando gewinnen, steigt der Rückstand auf neun Punkte an. Zwölf Spieltage stehen danach in der dritten Liga noch aus. Der Inselclub müsste wohl acht davon gewinnen. In den bisherigen 26 Spielen gelangen nur fünf Siege.

Auswärts beim Tabellenvierten Córdoba ist Atlético Baleares krasser Außenseiter. In der Woche darauf geht es im Estadi Balear gegen San Fernando. Wird das Spiel verloren, gehen die Lichter wohl endgültig aus.