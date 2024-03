Der Abstieg von Atlético Baleares in die vierte Liga rückt immer näher. Der Fußballclub von Mallorca hat am Sonntag (10.3.) mit 0:2 das Auswärtsspiel gegen Córdoba verloren. Das Team des deutschen Besitzers Ingo Volckmann war mal wieder chancenlos.

"In keinem Moment konnten wir mit Córdoba mithalten", sagte Trainer Juanma Barrero nach dem Spiel und schimpfte mal wieder über seine Mannschaft. "Ich lasse nicht zu defensiv spielen. Ich muss aber mit den Spielern auskommen, die mir zur Verfügung stehen."

Nach 21 Minuten geriet Atlético Baleares in Rückstand und hielt im Anschluss das Ergebnis. Vereinzelte Chancen für den Ausgleich wurden ausgelassen. "Mit dem 0:2 war die Messe gelesen", sagte Barrero. In der Folge drängte nur noch Córdoba auf einen weiteren Treffer.

Zehn Punkte Rückstand

Zehn Punkte Rückstand hat Atlético Baleares auf die Nichtabstiegsplätze. Elf Partien stehen noch aus. Das Heimspiel am Sonntag (17.3.) gegen San Fernando fühlt sich wie der letzte Strohhalm an. Der Gegner ist Tabellennachbar und hat seit acht Spielen nicht gewonnen. Wenn die Mallorquiner jetzt ihre Pleitenserie von vier Spielen nicht beenden, wann sonst? Ob noch Unterstützung von den Fans zu erwarten ist, ist ungewiss. In den sozialen Netzwerken finden sich viele Anhänger langsam mit dem Abstieg in die vierte Liga ab.