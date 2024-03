Erster Spieler der Mallorca Championships bestätigt: Der Vorjahressieger kehrt auf die Insel zurück

Die Mallorca Championships haben am Dienstag (12.3.) ihren ersten Spieler für das diesjährige ATP-Turnier bekannt gegeben. Vorjahressieger Christopher Eubanks kehrt auf die Rasenplätze in Santa Ponça zurück.

Die Verpflichtung dürfte nicht nur sportliche Gründe haben. Bereits im vergangenen Jahr berichtete Turnierveranstalter Edwin Weindorfer der MZ, verstärkt auf US-amerikanische Spieler setzen zu wollen, da viele Fans von Übersee auf die Insel pilgern.

Deutscher überraschte im vergangenen Jahr

Eubanks gewann im vergangenen Jahr etwas überraschend das Turnier im Finale gegen den Franzosen Adrian Mannarino, es war sein erster ATP-Titel überhaupt. Während die Favoriten früh im Wettbewerb ausschieden, schrieb ansonsten der Deutsche Yannik Hanfmann noch positive Schlagzeilen mit seinen Überraschungssiegen.

Eubanks zeigte sich begeistert, erneut auf der Insel zu spielen: "Der Sieg auf Mallorca im letzten Jahr war ein wichtiger Meilenstein in meiner Karriere. Die Gastfreundschaft und die Unterstützung der Fans waren unglaublich, und ich freue mich darauf, meinen Titel zu verteidigen", wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Toni Nadal, sportlicher Leiter des Turniers, äußerte sich hocherfreut über die Zusage des US-Amerikaners: “Eubanks ist einer der Spieler, der im vergangenen Jahr am meisten Fortschritte gemacht hat, und ein echter Rasen-Spezialist. Er hat auf Mallorca sein erstes Turnier gewonnen, und für uns ist es von großer Bedeutung, dass der Vorjahressieger um die Titelverteidigung kämpfen will.“

Kommt Rafael Nadal zum letzten Tanz?

Das mit knapp einer Million Euro dotierte ATP-Turnier wird vom 22. bis 29. Juni in Santa Ponça ausgetragen. Es ist zu erwarten, dass Weindorfer noch den ein oder anderen Top-10-Spieler verpflichtet. Die Augen sind wie immer auch auf Rafael Nadal gerichtet. Der Mallorquiner spielt in der Regel in der Woche vor einem Grand Slam nicht - die Mallorca Championships sind die Vorbereitung auf Wimbledon -, vielleicht ändert sich das aber in seiner vermutlich letzten Saison als Tennisprofi. Der Kartenverkauf läuft bereits.