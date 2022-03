Kinder geben als Lieblingsgericht (la comida favorita) oft „Nudeln“ (la pasta) an. Erwachsene bezeichnen dieselbe Speise dann gern auch auf Deutsch als „Pasta“, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie schon wieder nur „Spaghetti mit Tomatensauce“ (espaguetis con salsa de tomate) gekocht haben. Spanier benutzen den Oberbegriff pasta und differenzieren gern zwischen pasta fresca (frischer Pasta) – meist aus harina de trigo y huevo (Weizenmehl und Ei) – und pasta seca (getrocknete Pasta), die meist aus sémola de trigo duro y agua (Hartweizengrieß und Wasser) hergestellt wird. „Suppennudeln“ werden oft auch als fideos bezeichnet oder als cabello de ángel (wörtlich „Engelshaar“), wenn sie noch feiner sind.

"Pasta" bezeichnet auch Kuchen, Zahnpasta und Geld

Im weiteren Sinne bezeichnet die pasta aber auch jede Art von „Teig“, ist also ein Synonym für den Ausdruck la masa (Teig, Masse). Auch trockene Kekse (las galletas) werden manchmal pastas genannt. Der Begriff el pastel (Kuchen, Torte) hat hier ebenfalls seinen Ursprung. Verkauft werden die pasteles zusammen mit den „Pasteten“ (hierzulande allerdings meist als empanadas bezeichnet) in den pastelerías (Konditoreien).

Was wir auf Deutsch als „Paste“ bezeichnen, ist auf Spanisch ebenfalls la pasta. Die „Zahnpasta“ ist also la pasta de dientes oder auch pasta dentífrica oder el dentífrico. Im Baumarkt (la tienda de bricolaje / el almacén para productos de construcción) werden unter der Warenbezeichnung pastas verschiedene „Spachtelmassen für Wände und Mauern“ (pastas para paredes) verkauft. Einen „Fensterkitt“ kann man als pasta para ventanas bezeichnen, den „Holzkitt“ entsprechend als pasta para madera. Umgangssprachlich ist pasta aber auch ein Ausdruck für „Zaster“, „Knete“ oder „Moneten“: No tengo pasta, heißt also so viel wie „Ich bin pleite / total abgebrannt“.

Bloß nicht verwechseln

Nicht verwechseln sollte man die pasta mit el pasto (Weide, Weidegras) und dem Verb pastar. Es bedeutet sowohl „grasen“ oder „weiden“ als auch „auf die Weide treiben“. Es bezeichnet also sowohl die Tätigkeit der „Schafe“(las ovejas) als auch die ihres „Schäfers“ (el pastor). Der „Deutsche Schäferhund“ ist el pastor alemán – und ein „deutscher Pastor / Priester“ ist ebenfalls un pastor / un sacerdote alemán.