Spanisch lernen: So teilen Sie jemandem mit, dass Sie keine Lust auf sexuelle Handlungen haben

Es klingt fast wie eine Logik auf Kleinkinder-Niveau: Solo sí es sí. Wir würden übersetzen mit „nur ja ist ja“ oder etwas freier „nur ein Ja bedeutet auch ja“. Es ist der Kurzname für die Änderungen im spanischen Sexualstrafrecht, deren Hauptanliegen es ist, allen – insbesondere allen Männern (todos los hombres) – klarzumachen, dass jegliche sexuelle Handlung (cualquier actividad sexual) nur mit ausdrücklichem Einverständnis aller Beteiligten erlaubt ist. Alle müssen sí sagen. Die Formel solo sí es sí ist somit die Steigerungsform von no es no (nein heißt nein), wie die Parole bei Protesten gegen Gewalt gegen Frauen früher oft lautete.

Dass die bereits vor vier Monaten eingeführte ley solo sí es sí (Nur-ja-ist-ja-Gesetz) wieder in aller Munde ist, liegt daran, dass es Streit darüber gibt, inwieweit sie präzisiert werden muss (S. 14). Am kinderleicht formulierten Grundsatz soll sich aber nichts ändern.

So kommunizieren Sie, dass Sie nicht wollen

Ohne in die parteipolitischen Streitereien einzusteigen, lohnt es sich, an dieser Stelle noch einmal Sätze zu wiederholen, mit denen Sie höflich und elegant, aber ebenso klar und deutlich sí oder eben no sagen können. Diese Gabe, die eigenen Grenzen und Bedürfnisse weder aggressiv, aber eben auch nicht unterwürfig zu kommunizieren, nennen die Spanier gern la asertividad (die Selbstbehauptung). Psychologen bieten Kurse dazu an, cómo ser asertivo / asertiva (wie man sich selbst behauptet).

Wenn es schon in der Muttersprache schwer sein kann, sich in Bezug auf eine sexuelle Annäherung klar auszudrücken, sollte man bestimmte Sätze in einer Fremdsprache einfach ein paar Mal allein laut aussprechen, damit man sie im Zweifelsfall einfach parat hat: Me gusta cuando nos besamos, pero por ahora no quiero ir más allá. (Ich mag, wenn wir uns küssen, aber ich möchte erst einmal nicht weitergehen.) No me toques así, por favor, me incomoda. (Berühre mich bitte nicht auf diese Weise, das ist mir unangenehm.) ¡No te acerques tanto, por favor! (Komm mir bitte nicht so nahe!) Und für diejenigen, die es auf die höfliche Weise nicht verstehen wollen: ¡Quita la mano! (Nimm die Hand weg!) oder schlicht ¡Quítate! (Lass los! / Geh weg!)