Spanisch lernen auf Mallorca: "Hace un año..." (Vor einem Jahr)

Diese Tage wird viel darüber geredet werden, was vor einem Jahr (hace un año) geschah, also wie sich die Lage in Europa seit einem Jahr (desde hace un año) verändert hat. Um auf Spanisch über die Vergangenheit zu reden, benutzen wir häufig das Wort hace, das in Vokabelverzeichnissen der Lehrbücher oft als „vor“ übersetzt ist. Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass es sich bei hace um eine Form des Verbs hacer (machen) handelt, die in der Wendung auch manchmal konjugiert werden muss.

Würde man den Ausdruck hace un año wörtlich übersetzen, müsste man etwa sagen „es macht ein Jahr“. Im Bezug auf den ersten Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine (el primer aniversario de la invasión de Ucrania) hören wir: Hace un año Rusia atacó a Ucrania. (Vor einem Jahr griff Russland die Ukraine an.) Wie man auf Spanisch „vor Kurzem“ sagt Das Wort hace als Bezeichnung für die vergangene Zeit lässt sich auch benutzen, um zu sagen, dass etwas „vor Kurzem“ passiert ist. Man sagt dann einfach hace poco (wörtlich etwa „es macht wenig“): ¿Conocéis esta película? (Kennt ihr diesen Film?) Sí, fuimos a verla hace poco. (Ja, wir haben ihn uns vor Kurzem angeschaut.) Will man die Kürze noch etwas übertreiben, geht auch hace nada (etwa: „vor nichts“). Eine weitere typische Wendung für „neulich“ wäre el otro día (wörtlich „am anderen Tag“): El otro día fuimos a ver la nueva película. (Neulich/Vor ein paar Tagen haben wir uns den neuen Film angesehen.) Je nachdem, an welchem Tag wir den Satz sagen wollen, müssen wir unterschiedliche Zeiten benutzen: Mañana hará un año que Rusia invadió Ucrania. Die Verbform hará (es wird machen) ist dabei das Futur von hace (es macht). Wir übersetzen: „Morgen wird es ein Jahr her sein, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist.“ Zwei Tage später müsste derselbe Satz wieder anders lauten: Ayer hizo un año que Rusia empezó la guerra contra Ucrania. (Gestern war es ein Jahr her, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat.) Für immer verändert Das Verb hacer kann in dieser Redewendung durchaus auch mal im pretérito imperfecto stehen. Hacía casi ocho años que fuerzas rusas luchaban en el este de Ucrania cuando Putin dio la orden de atacar a Kiev desde Belarusia. (Fast acht Jahre lang hatten russische Truppen im Osten der Ukraine gekämpft, als Putin den Befehl gab, Kiew von Belarus aus anzugreifen.) Und so sagt man, wie lange etwas noch hin ist Während man mit der Wendung hace in die Vergangenheit blickt, beschreibt das Verb falta (wörtlich „es fehlt“) eine Zeitspanne in der Zukunft: Falta poco para las vacaciones de Pascua. (Es fehlt nicht mehr viel bis zu den Osterferien.) Oder: Venga, deberíamos salir pronto. ¿Estás listo? (Also, wir sollten bald los. Bist du fertig?) Solo me falta acabar este mail. (Ich muss nur noch diese Mail fertig schreiben.) ¿Y te falta mucho para acabarlo? (Und brauchst du noch lange, um sie fertig zu machen? Wörtlich: „Fehlt dir noch viel, um sie zu beenden?“) No, me falta poco, casi nada. (Nein, bin gleich, bin sofort fertig. Wörtlich: „Nein, mir fehlt wenig, fast nichts.“) Wenn man ausdrücken will, dass etwas „seit“ einer bestimmten Zeit geschieht, wird häufig die Wendung desde hace benutzt. Im Bezug auf den Krieg hören wir dieser Tage: Desde hace un año estamos en esta guerra que marcó un antes y un después y que cambió para siempre la Europa que conocíamos. (Seit einem Jahr sind wir in diesem Krieg, der einen Wendepunkt darstellt und das Europa, wie wir es kannten, für immer verändert hat.) Vokabeln: este año - dieses Jahr

- dieses Jahr el año pasado - letztes Jahr

- letztes Jahr el año que viene - nächstes Jahr

- nächstes Jahr hace un año - vor einem Jahr

- vor einem Jahr hace años - vor Jahren

- vor Jahren (desde) hace años - seit Jahren (das "desde" wird zumindest in der Umgangssprache auch gerne mal weggelassen)

- seit Jahren (das "desde" wird zumindest in der Umgangssprache auch gerne mal weggelassen) año tras año - Jahr für Jahr

- Jahr für Jahr un año sí, un año no - ein Jahr ja, ein Jahr nein (jedes zweite Jahr)

- ein Jahr ja, ein Jahr nein (jedes zweite Jahr) un año sí otro también - jedes Jahr

- jedes Jahr cada año, sí o sí - absolut jedes Jahr

- absolut jedes Jahr durante varios años - über mehrere Jahre hinweg

- über mehrere Jahre hinweg ¿Cuántos años lleváis en Mallorca? - Seit wie vielen Jahren seid ihr auf Mallorca?

- Seit wie vielen Jahren seid ihr auf Mallorca? ¿Desde cuándo vivís en España? - Seit wann lebt ihr in Spanien?

- Seit wann lebt ihr in Spanien? ¿Cuánto hace que aprendes español? - Wie lange lernst du schon Spanisch?

- Wie lange lernst du schon Spanisch? ¿Hace cuántos años? - Wie viele Jahre?

- Wie viele Jahre? Llevo muchos años aprendiendo pero la verdad es que he aprendido demasiado poco. - Ich lerne seit vielen Jahren, aber ehrlich gesagt habe ich zu wenig gelernt.

- Ich lerne seit vielen Jahren, aber ehrlich gesagt habe ich zu wenig gelernt. Durante muchos años veníamos a Mallorca cada verano, luego un año sí otro no. - Über viele Jahre sind wir jeden Sommer nach Mallorca gekommen, dann jedes zweite Jahr.

- Über viele Jahre sind wir jeden Sommer nach Mallorca gekommen, dann jedes zweite Jahr. Hace años que no hemos venido a la isla en invierno. - Seit Jahren sind wir schon nicht mehr im Winter auf die Insel gekommen. (Alternativ: „Llevamos años sin venir a la isla en invierno.“)