Spanisch lernen: Gewürz ist nicht gleich Spezies

Es sind zwei fast gleich klingende Worte, die zudem denselben Ursprung, aber eben in der Alltagssprache doch sehr unterschiedliche Bedeutungen haben: la especie (Spezies, Sorte, Art) und la especia (Gewürz). Gerade in Redewendungen werden die beiden Worte auch von Spaniern gern einmal durcheinandergewürfelt. Ein Überblick.

In beiden Ausdrücken steckt das lateinische Wort species, das man je nach Zusammenhang mit „Aussehen“ und „Erscheinung“, aber auch mit „Schönheit“ oder „Zierde“ übersetzen kann. Auch die Worte específico (spezifisch) oder especial (speziell, besonders) tragen diese Wurzel in sich. Man kann es sich vielleicht so merken: Das Spezielle (lo especial) oder Spezifische (lo específico) ist das, was eine bestimmte Art (una especie) von anderen especies unterscheidet.

Salz ist für Spanier kein Gewürz

Bei einer especia (einem Gewürz) ist dieses Spezifische, das es von anderen especias (Gewürzen) unterscheidet, vor allem der Geschmack (el sabor) oder der Geruch (el olor, el aroma). Auf Deutsch übersetzen wir sowohl los condimentos als auch las especias mit „die Gewürze“. Für Spanier sind aber especias immer getrocknete Pflanzenteile. Salz (la sal) ist also ein condimento, aber keine especia.

Dem anderen Ausdruck, la especie (Sorte, Art, Spezies), begegnen wir im Alltag viel häufiger. Die Wendung una especie de heißt „eine Art von“ oder „so etwas wie“. Wir sagen zum Beispiel: Ella publica una especie de blog en el cual comparte sus experiencias en Mallorca. (Sie veröffentlicht so etwas wie einen Blog, in dem sie ihre Erfahrungen auf Mallorca teilt.)

Üblich ist auch der Ausdruck pagar en especie, den wir am ehesten mit „in Naturalien bezahlen“ übersetzen können. Angewandt wird er immer, wenn etwas nicht in Geld (en dinero) bezahlt, sondern mit Naturalien oder auch Gegenleistungen beglichen wird.