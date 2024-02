Spanisch lernen: So kommentieren Sie das Chaos in der Politik auf Mallorca wie ein Profi

Die nationalen Medien diskutieren den eskalierten Streit innerhalb der rechtsextremen Fraktion (el grupo de la ultraderecha) im Balearen-Parlament unter dem Schlagwort la crisis de Vox en Baleares (die Krise von Vox auf den Balearen). Schnell kann daraus eine crisis del Govern, also eine Krise der Balearen-Regierung, erwachsen. Sprachlich gesehen sollten wir von den unschönen Vorgängen profitieren und dabei ein schönes Wort lernen: das Adjektiv díscolo, was so viel wie „unfolgsam“, „widerspenstig“ oder „ungehorsam“ heißt. Dasselbe Wort lässt sich auch als Substantiv verwenden. Los díscolos sind also die „Unfolgsamen“, die „Protestler“ oder auch die „Dissidenten“ oder „Abtrünnigen“.

