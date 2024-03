Spanisch lernen: So beklagen Sie sich, dass Sie schlecht schlafen – oder geben Tipps für bessere Nachtruhe

Fast ein Drittel unseres Lebens (casi la tercera parte de nuestra vida) verbringen wir mit Schlafen (la pasamos durmiendo). Es ist also nicht unwichtig, ob wir gut oder schlecht schlafen (si dormimos bien o mal). Deswegen wünschen wir unseren Mitmenschen abends höflicherweise eine „Gute Nacht!“ (¡Buenas noches!) und fügen oft noch ein gut gemeintes „Schlaf gut!“ (¡Que duermas bien!) oder „Ruh dich aus!“ (¡Que descanses!) hinzu. Und morgens (en la mañana) lautet unsere erste Frage oft ¿Qué tal, cómo has dormido? (Na? Wie hast du geschlafen?) oder ¿Qué tal la noche, has dormido bien? (Wie war die Nacht, hast du gut geschlafen?)

Leider lautet die Antwort auf diese Fragen immer öfter nicht Bien, gracias, ¿y tú? (Gut, danke, und du?), sondern eben regular (geht so), bastante mal (ziemlich schlecht) oder sogar: ¡Malísimo, casi no he pegado ojo! (Sehr schlecht, ich habe fast kein Auge zugekriegt!) Denn immer mehr Menschen (cada vez más personas) leiden unter insomnio (Schlaflosigkeit) oder anderen trastornos de sueño (Schlafstörungen).

Tipps zum Thema Schlafstörungen

Wenn unter spanischen Freunden das Thema Schlaflosigkeit diskutiert wird, hat fast jeder einen Tipp: Die einen schwören auf una copa de vino con la cena (ein Glas Wein zum Abendessen), die anderen trinken vor dem Schlafengehen (antes de acostarse) una infusión de tila, valeriana o pasiflora (einen Kräutertee mit Lindenblüten, Baldrian oder Passionsblumenkraut). Als productos de farmacia (Mittel aus der Apotheke) stehen ansiolíticos (Beruhigungsmittel) wie lorazepam oben auf der Liste. Allerdings sollte immer jemand die Warnung aussprechen: Hay que tener cuidado. (Man muss vorsichtig sein.) No se deben tomar durante mucho tiempo. (Man darf sie nicht über längere Zeit einnehmen.) Uno se puede enganchar fácilmente. (Man kann davon leicht abhängig werden.)

Ein wichtiger – aber häufig ignorierter –Tipp zum Thema Schlafstörungen ist der Verzicht auf Bildschirme (las pantallas) – also Fernseher und Handys (la televisión y los móviles) am Abend. Wer dazu noch Entspannungsübungen (ejercicios de relajación) ausprobiert, hat gute Karten.