Gute Nachrichten für den Naturschutz auf Mallorca: Die den Landwirtschaftministerium angegliederte Abteilung für Fischerei hat die Meeresschutzgebiete El Toro und Malgrats vor der Küste von Calvià zu einem einzigen Schutzgebiet vereint. Dazu wurde es erweitert und in östlicher Richtung bis Cala Figuera ausgedehnt.

Das Landwirtschaftsministerium hat in einer Erklärung den guten ökologischen Zustand von Cala Rafalbeig sowie die wertvollen Lebensräume betont, die das Gebiet beherbergt: Unter anderem sorgen Poseidongras und Korallen dafür, dass sich dort eine artenreiche Fischpopulation beobachten lässt.

Das Dekret zum Zusammenschluss und zur Ausdehnung des Meeresschutzgebiets ist am Samstag (12.2.) öffentlich gemacht worden. Sollte es in den kommenden zwei Wochen keine Einwände mehr geben, wird es in Kraft treten.

Neu ist dabei, dass für jedes der Reservate eine spezielle Tauchzone eingerichtet wird. Eine gemeinsame Überwachungskommission soll die der bisherigen separaten Schutzgebiete ersetzen.

Außergewöhnlich große Fischbestände

El Toro und der Malgrats im Südwesten von Mallorca wurden 2004 von der Regierung zu Meeresschutzgebieten erklärt. Seitdem wurden sie regelmäßig von Wissenschaftlern und Fischern überwacht, die sofort ein außergewöhnliches Anwachsen der Bestände von dort ansässigen Fischarten feststellen konnten.

So ist der Bestand der Zackenbarsche von El Toro heute beispielsweise rund 52 Mal höher als noch im Jahr 2004. Wie bei allen durch die Fischerei gefährdeten Fischarten war deren Vorkommen in diesem Schutzgebiet im Jahr 2020 das höchste, das jemals an der balearischen Küste registriert wurde.

Im September 2020 beschloss die Vollversammlung des Stadtrats von Calvià mit großer Mehrheit, die Regierung dazu aufzufordern, die Schutzgebiete zusammenzulegen und auszudehnen. Das neue Meeresschutzgebiet von El Toro und Malgrats soll nun dazu beitragen, dass sich die kommerziellen Fischbestände im Südwesten Mallorcas noch besser erholen, wovon letztlich natürlich auch die Fischer profitieren.

Seit 1999 das Netz der Meeresschutzgebiete eingerichtet wurde, haben diese sich zu einem Schlüsselelement für die Erholung der Fischbestände und für den Erhalt der Lebensräume im Meer entwickelt. /bro