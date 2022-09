Gesperrte Strandabschnitte oder weniger Touristen – der Strand von Cala Millor auf Mallorca dürfte in den kommenden Jahren einige große Veränderungen durchmachen. Denn die derzeitige starke Nutzung des Strandes führt zusammen mit dem Klimawandel dazu, dass der Sand immer weiter abgetragen wird. Der beliebte Strand ist an manchen Stellen nur noch halb so breit wie noch vor einigen Jahren. Wo früher Sand zu sehen war, treten jetzt häufig Steine hervor.

Um dem entgegenzutreten, startet am 1. Januar 2023 das Forschungsprojekt LifeAdapt, das mit EU-Geldern finanziert ist. Es soll erst erforscht werden, welche Auswirkungen der Klimawandel auf den Strand von Cala Millor hat. Dann sollen mögliche Lösungen ausgearbeitet werden. Der Vizepräsident der Balearen-Regierung Juan Pedro Yllanes hat am Montag (12.9.) das Projekt bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Ein Teil des Strandes fehlt in Cala Millor Eines der Probleme von Cala Millor ist, dass Meerespromenade und Hotels in der Vergangenheit auf früherer Strandfläche gebaut wurden. Ein Teil des Strandes fehlt also. Eine mögliche Lösung wäre daher, die Meerespromenade abzubauen und sie dann eventuell weiter hinten wieder aufzubauen. Damit könnte ein Dünensystem neu etabliert werden. Dünen stabilisieren den Sandstrand auf natürliche Weise. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, einzelne Strandabschnitte zu sperren, damit sich die Dünen dort regenerieren können. Um den Strand weniger Druck auszusetzen, ist auch denkbar, dass die Forscher vorschlagen, weniger Badegäste auf den Sand zu lassen, vielleicht sogar generell die Anzahl der Touristen in dem Gebiet zu limitieren. Yllanes betonte bei der Pressekonferenz, dass man jetzt lernen müsse, mit den Effekten des Klimawandels umzugehen. "Wir in der Regierung sind sehr aktiv, wenn es darum geht, den Klimawandel einzudämmen, aber wir müssen uns auch mit dem Thema Anpassung befassen", sagt er. /mwp