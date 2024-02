Das Wetter in Artà verspricht in den kommenden Tagen einen Mix aus strahlendem Sonnenschein und leichten Regenphasen. Mit Temperaturen, die sich angenehm zwischen 14 und 18 Grad Celsius bewegen, können Einheimische und Besucher Mallorcas eine Vielzahl von Aktivitäten im Freien planen. Ein detaillierter Blick auf die Wetterlage enthüllt abwechselnd klare Himmel und überwiegend bewölkte Tage, wobei der Wind über die Woche hinweg moderat bleibt.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Genießen Sie jede Minute

Das morgendliche Erwachen wird von frühen Sonnenaufgängen zwischen 6:44 und 6:52 Uhr eingeläutet, während der Abendhimmel seine Farbenpracht um circa 17:15 Uhr zu zeigen beginnt. Diese zeitliche Verschiebung bietet perfekte Momente, um die natürliche Schönheit Artàs zu bewundern.

Wochenmitte in Artà: Klare Himmel überwiegen

In der Mitte der Woche hält das Wetter in Artà eine klare Sicht auf den azurblauen Himmel bereit. Mit Werten von bis zu 18 Grad Celsius am 5. Februar und abfallend auf 16 Grad am 7. Februar ist es ideal, die lebenswerte Umgebung der Insel zu erkunden oder einfach die Wärme der Wintersonne zu genießen. Die relative Feuchtigkeit bleibt in einem komfortablen Bereich, und der Wind weht sanft mit Geschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h.

Wetterumschwung am Wochenende: Leichter Regen erwartet

Gegen Ende der Woche ziehen Wolken auf und leichte Regenschauer sind in der Prognose für den 9. bis 11. Februar vorhergesagt. Mit einer Abkühlung auf 14 Grad Celsius und erhöhter Windgeschwindigkeit von bis zu 12 km/h könnte dies eine gute Gelegenheit sein, die musealen und kulinarischen Angebote Artàs zu erkunden.

Atmosphärische Bedingungen: Druck und Feuchtigkeit

Die bevorstehende Woche zeigt im Allgemeinen stabilen Luftdruck zwischen 997 und 1031 hPa, mit einer Tendenz zu sinkenden Werten zum Wochenende hin. Die Feuchtigkeit bewegt sich größtenteils im mittleren Bereich und bietet damit ideale Bedingungen für einen entspannten Aufenthalt auf der Insel.

Fazit: Eine Woche in Artà mit vielfältigem Wetter

Zusammenfassend bietet das Wetter in Artà eine Palette an Möglichkeiten, sowohl bei sonnigen Tagesspitzen als auch bei gemütlichen Regenstunden. Vergessen Sie nicht, entsprechende Kleidung für die Wechselhaftigkeit des mallorquinischen Wetters bereitzuhalten, und genießen Sie Ihren Aufenthalt in einer der bezauberndsten Orte der Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.2.2024, 02:25:34. +++