Mit Ausnahme von Pollença, wo die Niederschlagsmenge im zweistelligen Bereich lag, hat es auf der Insel am Wochenende eher leicht getröpfelt. Etwas mehr dürften die kommenden Tage den Wasserhaushalt auf Mallorca auffüllen. Denn es bleibt bis Donnerstag regnerisch und kühl.

Das hilft auch dem Feuchtgebiet S'Albufera im Norden Mallorcas, wo am Sonntag bei einem kleinen Brand 1,2 Hektar Schilf im Feuer verloren gingen. Die Feuerwehr hatte jedoch keine großen Schwierigkeiten mit den Flammen. Der Auslöser des Brandes ist noch unbekannt.

Am Montagmorgen gilt im Süden noch die Warnstufe Gelb wegen böiger Winde aus westlicher Richtung. Es kann sich am Vormittag etwas einregnen. Bis zum Nachmittag bleibt es grau. Ab etwa 15/16 Uhr schiebt sich von Westen her die Sonne über die Insel. Kurz vor Sonnenuntergang um 18.38 Uhr ist es unbewölkt.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 16 Grad. Nach Sonnenuntergang wird es zügig kalt. Schon 20 Uhr sind die Temperaturen einstellig. Die Tiefstwerte betragen 4 Grad in der Inselmitte, 8 Grad an der Küste gegen 6 Uhr morgens.

Starke Hagelschauer am Dienstagmorgen

In der Nacht kehren die grauen Wolken zurück. Gewitter sind möglich. Um 7.24 Uhr würde am Dienstag theoretisch die Sonne aufgehen, doch die graue Decke bleibt bestehen. Der kleinkörnige Hagelschauer kann am Morgen heftig sein. Tagsüber kämpft sich die Sonne zwar ab und an durch, wirkliches Ausflugswetter ist das aber nicht. Immer wieder kann es zu Regen und Gewitter kommen. Der Wind weht böig aus nördlicher Richtung. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 Metern. Die Temperaturen bleiben konstant.

Auch am Mittwoch setzt sich das Winterwetter fort. Erneut regnet es den ganzen Tag, diesmal wohl gänzlich ohne Sonnenschein. Der Wind weht stürmisch aus nördlicher Richtung.

Am Donnerstag erfolgt der Wetterumschwung. Die Temperaturen kratzen dann wieder an der 20-Grad-Marke und die Sonne scheint den ganzen Tag.