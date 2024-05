Wetterbericht Binissalem: Regen und Sonnenschein - Die Wetteraussichten vom 21.05.2024 bis 28.05.2024

Wettertrend Binissalem: Durchwachsene Woche mit Regen und Sonne

Die letzte Maiwoche auf Mallorca bietet in BinissalemBinissalem eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und regnerischen Momenten. Die kommenden Tage halten eine Bandbreite an Wetterbedingungen bereit, von leichtem Regen bis hin zu überwiegend bewölktem Himmel. Hier erfahren Sie alles über die Wettervorhersage für die Woche vom 21.05.2024 bis 28.05.2024 in Binissalem.

Start in die Woche mit leichtem Regen und milden Temperaturen

Am Dienstag, den 21. Mai 2024, werden wir von leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 24°C begrüßt. Ein sanfter Wind mit nur 3 km/h lässt das Wetter trotz des Regens noch recht gemütlich erscheinen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 37%, und der Luftdruck bei 1014 hPa. Der Tag erwacht früh um 4:29 Uhr, und die Sonne geht um 19:01 Uhr unter.

Leichter Regen setzt sich fort - Warme Temperaturen am Mittwoch

Am Mittwoch, den 22. Mai 2024, zeigt sich das Wetter ähnlich wie am Vortag. Erneut kann man mit leichtem Regen rechnen, aber die Temperaturen klettern etwas höher auf 25°C. Fast windstille Verhältnisse und eine Luftfeuchtigkeit von 39% begleiten diesen Tag. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zeichnen den Mittwoch um 4:28 Uhr und 19:02 Uhr.

Sonnige Aussichten mit vereinzelten Wolken am Donnerstag

Der Donnerstag, den 23. Mai 2024, präsentiert sich als ein Tag mit sonnigen Momenten und vereinzelten Wolkenfeldern. Die Temperaturen erreichen sommerliche 27°C, und die Windgeschwindigkeit bleibt bei leichten 3 km/h. Die relative Feuchtigkeit sinkt auf 25%, was besonders angenehm sein kann. Eine ruhige Nacht kann erwartet werden, während der Sonnenaufgang um 4:27 Uhr zu genießen ist und der Sonnenuntergang um 19:03 Uhr den Tag langsam ausklingen lässt.

Frische Brise und Regen am Freitag

Allerdings kehrt der Regen zurück am Freitag, den 24. Mai 2024, diesmal mit leicht erhöhten Windgeschwindigkeiten von 5 km/h. Die Temperaturen fallen auf kühlere 18°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 75%. Ein Druck von 1018 hPa kann an diesem Tag verzeichnet werden, zusammen mit den üblichen Zeiten des Sonnenaufgangs um 4:27 Uhr und Sonnenuntergangs um 19:04 Uhr.

Samstag und Sonntag - Wechselhafte Wetterphänomene

Der Samstag, den 25. Mai 2024, bietet moderate Regenschauer bei warmen 25°C. An diesem Tag zeigt sich die Luftfeuchtigkeit von einer trockeneren Seite mit 42%. Auch der Sonntag mit gebrochenen Wolken hält das Wetter weiterhin spannend. Wir können warme 27°C erwarten, die von einem sehr leichten Wind begleitet werden, während die relative Feuchtigkeit auf 34% sinkt. Die Sonne begrüßt uns um 4:25 Uhr und beendet den Tag um 19:05 Uhr.

Ausblick auf den Montag und Dienstag: Wolken dominieren den Himmel

Zum Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter weiterhin vielfältig. Am Montag, den 27. Mai 2024, und am Dienstag, den 28. Mai 2024, dominiert eine überwiegend bewölkte Atmosphäre mit Hochtemperaturen von 28°C. An beiden Tagen bleibt der Wind sanft bei nur 2 km/h. Während die Luftfeuchtigkeit am Montag auf 30% sinkt, steigt sie am Dienstag leicht auf 34% an. Druckverhältnisse halten sich bei ungefähr 1020 hPa und 1018 hPa. Naturfreunde dürfen sich in den Morgenstunden wieder auf einen frühen Sonnenaufgang um 4:25 Uhr, sowie einen malerischen Sonnenuntergang um 19:06 Uhr am Montag und um 19:07 Uhr am Dienstag freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:25:30. +++