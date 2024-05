Ausblick auf das Wetter in Santa Margalida: Sonne und Wolken wechseln sich ab (24.5.2024)

Milder Frühlingsausklang in Santa Margalida: Wettervorhersage vom 24. bis 31. Mai 2024

Der laue Frühlingsmonat Mai präsentiert sich in Santa MargalidaSanta Margalida von seiner abwechslungsreichen Seite. Hierbei wechseln sich Sonne und Wolken harmonisch ab und schaffen eine angenehme Atmosphäre, das perfekte Wetter für alle Urlauber und Einheimischen, die die vielseitige Insel Mallorca genießen möchten. Beginnen wir mit einem täglichen Überblick und betrachten Sie die genauen Wetterbedingungen in Ihrem bevorzugten Reiseziel Santa Margalida.

24. Mai 2024: Durchwachsene Aussichten mit Wolken

Am Donnerstag, dem 24. Mai, zeigt sich der Himmel über Santa Margalida mit teilweise bedeckt durch Wolken. Bei angenehmen 23°C lassen leichte Winde mit gerade einmal 6 km/h das warme Frühlingswetter besonders genießbar erscheinen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 55% und einem Druck von 1017 hPa bleibt es behaglich. Der Deià-Sonnenaufgang und -untergang erfolgt um 4:25 Uhr bzw. 19:03 Uhr.

Wochenendwetter: Idylle mit leichter Bewölkung

Während der Freitag, der 25. Mai, weiterhin Temperaturen von 23°C mit sich bringt, können Sie weniger Wolken am Himmel erwarten. Eine sanfte Brise mit 5 km/h sorgt für eine entspannte Atomsphäre und mit einer Luftfeuchtigkeit von 56% bietet der Tag idealen Komfort für längere Entdeckungstouren.

Sonnige Tage ziehen auf

Der Samstag und Sonntag überraschen mit leicht erhöhten Temperaturen von jeweils 27°C. Trotz vereinzelter Wolkenfelder am Samstag können Sie sich auf überwiegend heiteres Wetter einstellen. Allerdings sollte am Sonntag ein Regenschirm nicht fehlen, da leichter Regen vorhergesagt ist.

Blick in die neue Woche

Werfen wir einen Blick auf die kommende Woche, so starten wir in Santa Margalida mit einem klaren Montag, 28. Mai, bei dem das Quecksilber auf 21°C fällt. Doch keine Sorge, denn die darauffolgenden Tage ziehen wieder an, und am Dienstag werden 24°C, gefolgt von 27°C am Mittwoch und sogar 30°C am Donnerstag, den 31. Mai, erwartet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:50:35. +++