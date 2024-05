Vorausschau auf die Wetterlage in Consell, Mallorca – Die Prognose der nächsten Woche mit herrlichen Sommertemperaturen (24.5.2024)

Entdecken Sie das Sonnige Wetter in Consell – Ihr Wetterbericht für Ende Mai 2024

Freuen Sie sich auf eine weitere herrliche Woche unter der mediterranen Sonne Mallorcas! Der malerische Ort Consell wird Sie mit angenehmen sommerlichen Temperaturen und einer erfrischend leichten Brise verwöhnen, ideal für alle Aktivitäten im Freien sowie Entspannung pur in der ländlichen Idylle. Durch die flüchtige Bewölkung, die uns vorüberziehend Gesellschaft leistet, ist es ein perfektes Wetter, um die Schönheit Consells vollends zu genießen.

Das Wetter in Consell am 24.5.2024

Donnerstag empfängt uns mit einer zerbrochenen Wolkendecke, die der Sonne jedoch ausreichend Raum lässt, das Thermometer auf angenehme 26°C zu klettern. Eine sanfte Brise mit gerademal 4 km/h macht Stadtspaziergänge und Café-Besuche zum pursten Genuss.

Wetterlage am Freitag, 25.5.2024 und am Wochenende

Am Freitag, den 25.5.2024, ist es kaum anders; einige wenige Wolken gaukeln am Himmel, während das Quecksilber erneut die 26°C Marke erreicht. Mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 43% und der sanften Meeresbrise bleibt das Klima angenehm und erfrischend.

Das Wochenende startet am Samstag, den 26.5.2024, mit vereinzelten Wolken und einem marginalen Anstieg der Temperaturen auf 28°C. Ein idealer Tag, um die Umgebung von Consell zu erkunden oder sich auf einem der traumhaften Strände Mallorcas zu entspannen.

Die Höhepunkte der kommenden Woche: Sonne satt und steigende Temperaturen

Echte Sommerfreuden erwarten Sie in der kommenden Woche: Der Montag, der 27.5.2024, lockt mit auflockernder Bewölkung und einem Temperatursprung auf 32°C – ein perfekter Tag, um in das kühle Nass der Inselgewässer einzutauchen oder die Sonnenstrahlen in einem der beachtlichen Weingüter des Ortes zu genießen.

Ab dem Dienstag, den 28.5.2024, zieht der Himmel dann klar auf und wir dürfen uns über 26°C und klaren blauen Himmel freuen, ein Wetterzustand, der sich bis zum Mittwoch, bei einer kleinen Steigerung auf 28°C, weiterhin hält.

Der Donnerstag, der 30.5.2024, und Freitag, der 31.5.2024, runden die Woche mit verstreuten Wolken und sommerlichen Temperaturen von 29°C und einer Spitze von 33°C ab. Genießen Sie diese Tage für ausgiebige Naturwanderungen oder für den Besuch lokaler Märkte.

Der Sonnenaufgang ist durchgehend früh, und bietet somit lange und erlebnisreiche Tage voller Sonnenschein und Wärme, was insbesondere die Sonnenanbeter und Frühaufsteher freuen dürfte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:31:02. +++